DJ Bund gibt 25,1-prozentige Beteiligung an Hensoldt bekannt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund steigt mit einer Sperrminorität von 25,1 Prozent beim Rüstungselektronikhersteller Hensoldt AG ein. "Das Kabinett hat heute ... einer vorgeschlagenen geplanten Beteiligung in Höhe von 25,1 Prozent an der Hensoldt AG zugestimmt", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin mit. Grundlage ist nach seinen Angaben ein entsprechender Vorschlag von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

Die Hensoldt AG mit ihren Tochtergesellschaften verfüge über diverse Schlüsselstrategien im Sinne eines im Februar vorgelegten Strategiepapiers der Regierung zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. "Die von den Hensoldt-Gesellschaften kontrollierten sensitiven Aktivitäten beispielsweise im Bereich der Sensorik berühren wesentliche Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland", betonte Seibert.

December 16, 2020 07:34 ET (12:34 GMT)

