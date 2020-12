BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der neuen Corona-Beschränkungen können Fahrgäste im Nahverkehr bundesweit auf ein nahezu uneingeschränktes Angebot an Bussen und Bahnen zurückgreifen. Spätabends oder nachts könne es jedoch vereinzelt zu Ausdünnungen im Fahrplan kommen, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen am Mittwoch mit. "Wir halten das Land auch in der Krise mobil", sagte Präsident Ingo Wortmann. Das sei die Aufgabe als Teil der Daseinsvorsorge. Einige Unternehmen prüften auch zusätzlichen Busverkehr zu Impfzentren. Für die Unternehmen bringt die Pandemie nach Verbandsangaben Milliardenverluste in diesem und im nächsten Jahr. Es sei erneut mit einem starken Rückgang der Fahrgastzahl zu rechnen./bf/DP/jha