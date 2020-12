Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Märkte hatten in diesem Jahr einiges zu verarbeiten: Corona, US-Wahl, Brexit-Hickhack.... Wie könnte es im kommenden Jahr weitergehen? Der Jahresausblick mit dem Wellenreiter: Robert Rethfeld, Wellenreiter-Invest. Der Experte erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, was er dem Markt in 2021 zutraut. Mehr dazu im vollständigen Interview.