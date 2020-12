DJ Juva Life mit Lieferservice in Kalifornien - Cannabis-Taxi

DGAP-Media / 2020-12-16 / 15:00 *Juva Life mit Lieferservice in Kalifornien - Cannabis-Taxi* _Das Cannabis-Unternehmen Juva Life wächst weiterhin prächtig und erweitert jetzt sogar seine Services: Ein Cannabis-Lieferdienst soll weite Teile von Kalifornien beliefern._ Die Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Das gilt insbesondere in Krisenzeiten. Und deshalb möchte *Juva Life (ISIN: CA48222R1010; WKN: A2QHTZ)*, ein führendes kalifornisches Unternehmen für facettenreiche Biowissenschaften, das sich auf die Vermarktung von Cannabisprodukten und fortschrittliche Formulierungen konzentriert hat, nun seine Services ausweiten und hat kurzerhand einen Cannabis-Lieferservice auf die Beine gestellt, der in Zukunft weite Teile von Kalifornien beliefern soll. Damit reagierte das Unternehmen auf die angespannte Situation aufgrund der Corona-Pandemie. Ursprünglich war der Betrieb am Standort in Redwood City auf regionale Lieferservices und eine rasche territoriale Expansion ausgerichtet. Jetzt, in Zeiten von Corona, expandiert das Unternehmen schneller: Aufgrund der erheblich größeren Grundfläche der Anlagen in Hayward und Stockton, die sich in den Lizenz- und Bauphasen rasch weiterentwickelt haben, plant das Unternehmen nun seine Standorte in Kalifornien auszubauen. Mit einem wachsenden Personal von über 14 Team-Mitgliedern und einer wachsenden Fahrzeugflotte, die derzeit 50% Hybrid-Elektrofahrzeuge umfasst, ist der Service seit Ende Januar 2020 schon in Betrieb. Und der Standort scheint bestens geeignet zu sein, um die Region um San Francisco (Peninsula) zu bedienen. Die zentrale Lage auf halber Strecke zwischen San Francisco und San Jose scheint ideal zu sein, um Kunden, gerade sind das es vor allem die jüngeren Menschen, in der Region Silicon Valley zu beliefern. Aktuell plant das Unternehmen sogar das Liefergebiet auf benachbarte städtische Zentren mit einer hohen Dichte auszudehnen, um das Auslieferungsgebiet auf geschätzte 1,67 Millionen potenzielle Kunden zu erhöhen. Durch ein sich permanent weiterentwickelndes Menü mit fast 400 Artikeln, darunter zahlreiche preisgekrönte Cannabis-Produkte, verbessert das Juva-Team ständig die Conversion-Raten und baut einen treuen Kundenstamm auf. Nähere und weitere Informationen zu den neuen Produktdienstleistungen kann man sich unter www.shopjuva.com/redwood-city/ [1] ansehen. Außerdem wurde bekannt, dass das Unternehmen kürzlich die Option erhalten hat, einen gut sichtbaren *Einzelhandelsstandort* an einer erstklassigen Ecke der Innenstadt von *Redwood City* zu mieten. Weiterhin plant das Unternehmen eine von bis zu sechs Einzelhandelslizenzen für das Geschäft zu erhalten, die im Rahmen eines leistungsbasierten Verfahrens von der Gemeinde Redwood City gewährt werden sollen. In Verbindung mit dem bestehenden operativen Zentrum für Lieferservices könnten die Ladengeschäfte als regionaler Markenmultiplikator und zentraler Fokus für Kampagnen zur Sensibilisierung der Verbraucher dienen. *Das hat Cannabis-Koryphäe Doug Chloupek in der letzten Pressemitteilung ganz unmissverständlich zum Ausdruck gebracht:* "COVID-19 hat einige überraschende Möglichkeiten und interessante Herausforderungen geschaffen, die unser Team zu unserem Vorteil nutzen konnte. Als brandneuer Lieferservice mit einer umfangreichen Auswahl an beliebten Artikeln mussten wir wirklich schnell Vertrauen aufbauen, das auf Qualität, Reaktionsfähigkeit, Verdienst und Vertrauen basiert. Bis heute haben wir unserer wachsenden Kundenliste erfolgreich bewiesen, dass sie mit Juva problemlos die gewünschten Produkte bestellen können, wann und wo sie wollen. Da die Nachrichten über die Einführung von Impfstoffen Hoffnung für die Zukunft wecken, sind wir unserer Ansicht nach außerordentlich gut positioniert, um unsere kommerziellen Aktivitäten zu nutzen, um die Marketing-Dynamik schnell voranzutreiben und unsere Branchenpositionierung zu verbessern, sobald die Beschränkungen nachlassen. Wir haben in diesen herausfordernden Zeiten hart daran gearbeitet, das Wort zu ergreifen, und unsere Bemühungen werden definitiv als Startrampe für weiteres Wachstum dienen und wesentlich zur Schaffung eines nachhaltigen Werts für unser gesamtes Unternehmen beitragen. " Dass diese Ankündigungen von Chloupek berechtigt sind, daran dürfte kein Zweifel bestehen. Die aktuelle Entwicklung der Marihuana-Branche hatte Chloupek, CEO von Juva Life, erwartet und sich dementsprechend vorbereitet, um jetzt einen echten Cannabis-Player aufzubauen. Und seine Rechnung scheint aufgegangen zu sein. Denn der neu regulierte kalifornische Cannabismarkt bietet viele Möglichkeiten für eine *kontinuierliche Expansion*. Aber was noch besser und aussichtsreicher ist: Mit diesem Branchenwachstum wachsen auch die Chancen in anderen Staaten. Und dabei hat Juva Life wohl gerade einen klaren Wettbewerbsvorteil. Nicht nur die Tatsache, dass man mit Doug Chloupek eine, wenn nicht die *Cannabis-Koryphäe*, in den eigenen Reihen weiß, sondern auch die professionell aufgebaute *Integration der Wissenschaft* und die umfassende Erfahrung in der Branche, ermöglichen es dem Unternehmen effizienter zu arbeiten und häufig auftretende Problematiken zu vermeiden. *Mit der voranschreitenden Legalisierung entsteht mit Forschung, Medizin, Anbau, Verarbeitung, Vertrieb und Konsum gerade eine milliardenschwere Branche.* Getränkehersteller, die Nahrungsmittelindustrie, die Pharmaindustrie und natürlich auch die Tabakindustrie wittern gerade das große Geschäft mit Cannabis. Deshalb hat Juva Life kurzerhand angekündigt, *Patente* für jede seiner Formulierungen anmelden zu wollen. Darüber hinaus sollen die Forschungsregister des Start-Up-Unternehmens auf die Bereiche Entzündungen, Onkologie, Neurologie, Schmerzbehandlung, Schlaf, menopausale Symptome und Reduktion von Opiaten ausgerichtet werden. Denn zumindest zur medizinischen Anwendung wurde Cannabis in den vergangenen Jahren weltweit zunehmend freigegeben. Inzwischen sind jedoch erste Staaten, wie zum Beispiel Kanada oder Uruguay und in Teilen auch die Niederlande, zu einer kompletten *Legalisierung* übergegangen und haben dem unzeitgemäßen Umgang mit dieser Heilpflanze einen Riegel vorgeschoben. Insofern ist natürlich eine Spekulation auf eine fortschreitende Legalisierung von Cannabis durchaus als realistisch zu betrachten. Und damit auch das Wachstum der Aktie von Juva Life. *Das Wachstumspotential ist ebenso riesig wie die Chance auf eine attraktive Rendite.* Der Zeitpunkt für eine Investition in diese Aktie könnte also besser nicht sein, denn das Wachstum von Juva Life verspricht gerade an der Börse ein immenses Marktpotential. Das Volumen für medizinisches Cannabis soll Experten zufolge von 10 bis 11 Mrd. USD im Jahr 2018 auf 24 bis 40 Mrd. USD im kommenden Jahr 2021 ansteigen. *Empfehlung* Der beste Zeitpunkt für eine Investition in diese Aktie ist jetzt, denn das Wachstumspotenzial von JUVA LIFE-Aktien verspricht gerade auf dem US-Markt ein immenses Marktpotenzial. Das Volumen für medizinisches Cannabis soll Experten zufolge von 10 bis 11 Mrd. USD im Jahr 2018 auf 24 bis 40 Mrd. USD im kommenden Jahr 2021 ansteigen. *Deshalb sollten Sie jetzt auf die Cannabis-Koryphäe Doug Chloupek setzen und damit auf JUVA LIFE:* Mehreren Umfragen zufolge wächst nämlich das Vertrauen und die Akzeptanz in die natürliche Heilkraft dieser Pflanze rasant. Deshalb befürworten immer mehr Menschen neben den pharmazeutischen Anwendungsmöglichkeiten eine Legalisierung von Cannabis. Laut einer landesweiten Umfrage, die das "Institut Gallup" seit mehreren Jahrzehnten durchführt, sprechen sich über 68% der befragten US-Bürger für eine Legalisierung von Cannabis in den USA aus. Für eine medizinische Zulassung stimmten der Quinnipiac University aus Connecticut zufolge sogar neun von zehn Befragten. Eine flächendeckende Legalisierung würde die Steuereinnahmen durch Cannabis noch mehr sprießen lassen. Und damit ebenfalls eine breitere Akzeptanz für Produkte und Heilverfahren. Und Cannabis gedeiht auch an der Börse: Nach den deutlichen Kursverlusten im vergangenen Jahr, stehen Marihuana-Aktien wieder auf der Watchlist von Investoren. Doch wie in allen potenziell neuen Wachstumsbranchen benötigen die Unternehmen am Anfang zunächst einmal das nötige Risikokapital. Ist diese Finanzierung, wie bei JUVA LIFE erfolgreich verlaufen, geht es den Unternehmen vor allem um weiteres Wachstum. Und der Markt für dieses weitere Wachstum existiert bereits. Unternehmen wie JUVA LIFE, die medizinisches Marihuana herstellen, müssen für Ihre Produkte keinen neuen Markt erschaffen, der Markt existiert bereits. Weltweit konsumieren Millionen Menschen, derzeit noch überwiegend illegal, Cannabis auf unterschiedlichen Wegen. Mit der Legalisierung von Cannabis öffnet sich für die Produzenten bald der (noch) illegale Markt. Auch deswegen rechnet JUVA selbst mit einem rasanten Wachstum ihres Börsenwertes. *Die Volatilität der Branche kann man also für sich nutzen. Der Markt hat zweifelsohne weiteres Wachstumspotenzial, jedoch brauchen Anleger nicht nur einen langen Atem, sondern auch die entsprechende Risikobereitschaft.* *Über das Unternehmen* Cannabis-Koryphäe Doug Chloupek setzte bereits 2016 das Fundament für JUVA LIFE, als er begann die Forschung und die Wissenschaft im Bereich der Herstellung von Cannabis zu professionalisieren und damit zu erleichtern. Er gründete das erste Forschungs- und Produktionslabor in Kalifornien und

