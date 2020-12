München (ots) - Die Schauspielerinnen Katharina Thalbach und Eva Mattes gehören seit Jahrzehnten zu den ganz Großen auf Bühne und Leinwand. Zum Wochenauftakt sind die Ausnahmekünstlerinnen bei "Wer weiß denn sowas?", wo sie beweisen können, dass sie auch beim Raten zur ersten Garde gehören.Sie zählen zum Witzigsten was das Ruhrgebiet zu bieten hat: Atze Schröder "erpöbelte" sich seinen Ruf als Comedian - mit Lockenperücke und Sonnenbrille - vor allem durch die Serie "Alles Atze". Seine Kollegin Cordula Stratmann wurde mit kesser Schnauze als "Annemie Hülchrath" berühmt und war später die erste Mieterin in der Impro-Show "Schillerstraße". Gemeinsam amüsiert das Spaßvogel-Duo die Zuschauer am Dienstag bei ihrem Rateduell.Jürgen Vogel, einer von Cordula Stramanns Nachmietern der Schillerstraße, ist einer der vielseitigsten deutschen Schauspieler und war zuletzt im Märchenfilm "Die Hexenprinzessin" zu erleben. Seine Kollegin Lena Klenke stand mit 13 Jahren das erste Mal vor der Kamera, spielte u.a. in allen drei "Fack ju Göhte"-Filmen und mehreren "Tatort"-Folgen.Am Mittwoch treten die beiden Vollblutschauspieler an der Seite der Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Elton an, um verblüffende Fragen wie diese richtig zu beantworten:Filmstar Jamie Lee Curtis hat ...?a) eine Fast-Food-Kette speziell für Hamster gegründetb) eine Windel mit integrierter Tasche für Reinigungstücher erfundenc) die erste Clowns-Schule für Hollywood-Schauspieler eröffnetDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 21. bis 25. Dezember 2020 im Überblick:Montag, 21. Dezember - Katharina Thalbach und Eva MattesDienstag, 22. Dezember - Atze Schröder und Cordula StratmannMittwoch, 23. Dezember - Lena Klenke und Jürgen VogelDonnerstag, 24. Dezember - WeihnachtenFreitag, 25. Dezember - WeihnachtenWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (http://www.daserste.de/quiz-app) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (http://www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4793080