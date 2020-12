Mainz (ots) - Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über den Shutdown in Rheinland-Pfalz, am Donnerstag, 17. Dezember 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Jetzt also doch: Auch Rheinland-Pfalz wird in dieser Woche wegen hoher Corona-Fallzahlen erneut runtergefahren. Geschäfte dicht, Schulen auf Sparflamme, direkte Kontakte auf ein Minimum reduziert. Wie lange der Shutdown wirklich dauern wird, weiß im Moment niemand so genau. Wie geht der Einzelhandel damit um? Hat die Politik zu spät gehandelt? Und welche Auswirkungen hat dieser Zustand auf uns alle? "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter*innen Michael Eiden und Myriam Schönecker geben Antworten.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Begehrter Impfstoff - Transport und Sicherheit werden zur Herausforderung- Corona in Altenheimen - was tun gegen steigende Fall- und Todeszahlen?- Leben nach Corona - zwei Betroffene erzählen ihre Geschichte- Paukenschlag am Verfassungsgerichtshof - Land muss Kommunen besser finanzieren- Weiter Ärger im Beförderungsskandal - Druck auf Landesregierung wächst- "Zur Sache" hilft: Hochrisikopatient kämpft um Impfung "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ (http://www.ardmediathek.de/swr/) und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4793091