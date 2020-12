DGAP-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien

Mandat des Vorstandsvorsitzenden der Gateway Real Estate AG endet am 31. Dezember 2020



16.12.2020 / 15:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mandat des Vorstandsvorsitzenden der Gateway Real Estate AG endet am 31. Dezember 2020 Frankfurt am Main, 16. Dezember 2020. Der Vorstandsvorsitzende der Gateway Real Estate AG (WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) Manfred Hillenbrand hat heute dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er für eine Amtszeit als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands über den 31. Dezember 2020 hinaus nicht zur Verfügung steht, da er sich neuen Herausforderungen widmen möchte. Der Aufsichtsrat hat Herrn Hillenbrand für seine langjährige, engagierte Tätigkeit für das Unternehmen gedankt.

Kontakt

Sven Annutsch

The Squaire No. 15, Am Flughafen

60549 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 78808800 0

F +49 (0) 69 78 80 88 00-99

E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de 16.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de