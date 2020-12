Effizientes Korrespondenzmanagement aus der Cloud für durchgängige Nachvollziehbarkeit und Übersicht

VIA Rail beauftragte im Jahr 2018 bei Siemens Mobility Wendezüge einer neuen Generation. Neben der Auslieferung der Züge sind umfangreiche Vertragspflichten und Dokumentationsanforderungen zu erfüllen. Für eine effiziente Abwicklung wurde nach einem cloudbasierten Standardprodukt zum zuverlässigen und nachvollziehbaren Austausch von technischen Daten und Dokumenten gesucht. Mit Fabasoft Approve steht nun ein zentraler Informationshub für die Projektkorrespondenz sowie das Koordinieren, Verwalten, Prüfen und Genehmigen von technischen Informationen zur Verfügung.

Seit Anfang 2020 wickeln mehrere Hundert Projektmitarbeiter von VIA Rail und Siemens Mobility den gesamten Datenaustausch inklusive dazugehöriger Korrespondenz vollkommen medienbruchfrei über die zentrale Plattform ab. Die gemeinsame Nutzung reduziert den manuellen Administrationsaufwand deutlich und führt zu einer höchst effizienten Arbeitsweise.

"Die Zusammenarbeit mit Siemens Mobility wurde enorm vereinfacht. Wir erhalten nun keine Schriftstücke mehr per E-Mail, denn die offizielle Projektkorrespondenz wird sicher und nachvollziehbar mit Fabasoft Approve abgewickelt, was bei mehrjährigen Großprojekten essenziell ist", beschreibt Arnaud Lacaze, Project Director bei VIA Rail Canada, einen der vielen Vorteile der Software.

"Durch den Einsatz unseres Produkts als gemeinsam genutzte Datenmanagementplattform konnte die Projektabwicklung auf eine neue Ebene gehoben werden. Beide Konzerne profitieren von den entstandenen Synergieeffekten wie der Beschleunigung der Prozesse und der lückenlosen Nachvollziehbarkeit", ergänzt Andreas Dangl, Business Unit Executive für Cloud-Services bei Fabasoft.

Fabasoft Approve

Das cloudbasierte Standardprodukt Fabasoft Approve dient zur Verwaltung technischer Daten und Dokumente im industriellen Umfeld und ermöglicht eine Einbindung aller Projektpartner auf einer leistungsfähigen und sicheren Plattform. Sowohl die Erstellung und Bearbeitung von Unterlagen als auch Prüf- und Genehmigungsprozesse werden bei deutlich reduziertem manuellen Aufwand effizienter und nachvollziehbar abgewickelt.

Über VIA Rail Canada

VIA Rail betreibt im Auftrag der kanadischen Regierung den nationalen Passagierschienenverkehr Kanadas. Mit einem Streckennetz von 12.500 km und über 3.000 Mitarbeitern befördert VIA Rail mehr als fünf Millionen Fahrgäste pro Jahr.

Über Fabasoft

Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitale Dokumentenlenkung sowie elektronisches Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa.

