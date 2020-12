DJ Markit: US-Wirtschaft verliert im Dezember an Schwung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im Dezember abgeschwächt, ist aber insgesamt auf einem robusten Niveau geblieben. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 55,7 von 58,6 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 56,5 von 56,7 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 55,3 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 55,3 von 58,4 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 56,5 gelautet.

"Nach Berichten der Unternehmen hat die US-Wirtschaft im Dezember an Wachstumsdynamik verloren, expandierte aber erfreulicherweise weiterhin mit einer soliden Dynamik", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Die Umfragedaten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft im vierten Quartal weiter expandiert hat, aufbauend auf der im dritten Quartal beobachteten Erholung."

December 16, 2020

