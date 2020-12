DJ Freeman Gold Corp. hat Diamantbohrprogramm erfolgreich abgeschlossen.

DGAP-Media / 2020-12-16 / 16:05 *Freeman Gold Corp. hat Diamantbohrprogramm erfolgreich abgeschlossen.* *Aufwärtstrend in Aktie nimmt an Dynamik zu! Kommt jetzt die Marke von 0,40 Euro in den Fokus? * Die Aktie der *Freeman Gold Corp. (ISIN: CA35658P1053; WKN: A2P5AE)* bildet einen neuen stabilen Aufwärtstrend. Von den Jahrestiefs hat sich der Titel bereits deutlich abgesetzt und schickt sich nun an, auch den Kreuzwiderstand bei 0,40 Euro wieder in den Blick zu nehmen. Mit der Lemhi Gold Ressource in Idaho besitzt Freeman Gold Corp. eine echte Blockbusterlagerstätte im hauseigenen Projektportfolio. Das wurde bereits im Herbst durch den Einstieg des Gold-Giganten Yamana Gold bei Freeman eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit der stattlichen 5% Beteiligung an Freeman (außergewöhnlich in diesem frühen Explorationsstadium) wurde dem Lemhiprojekt gewissermaßen ein Ritterschlag versetzt. Das läßt sich nur dadurch erklären, daß die Profis von Yamana in dem Lemhiprojekt eine Lagerstätte bester Qualität ausmachen, die über ein großes Upside Potential verfügt. Lemhi Gold ist Teil eines weitverzweigten Mineralisierungssystems. Es besteht eine geologische Verbindung zu der Beartrack Mine von Revival Gold. Diese hat eine angezeigte Mineralressource von 36,4 Millionen Tonnen mit 1,16 g/t Gold, was 1,35 Millionen Unzen Gold entspricht, und sie hat eine abgeleitete Mineralressource von 47,2 Millionen Tonnen mit 1,08 g/t Gold, was 1,64 Millionen Unzen Gold entspricht, einschließlich einer ersten Komponente von 6,7 Millionen Tonnen mit 2,19 g/t Gold (0,47 Millionen Unzen Gold), die sich möglicherweise für eine Förderung nach dem Bulk Tonnage-Tiefbauverfahren eignen könnte. Die strukturelle sedimentäre Verwandtschaft mit der Beartrack Mine ist ein Hinweis darauf, dass das Lemhi Gold Projekt ebenfalls über eine große Ablagerungsdimension verfügen könnte. *Aktuell meldet das Management von Freeman Gold Corp., daß die laufenden Diamantbohrungen erfolgreich abgeschlossen wurden und damit ein neuer wichtiger Meilenstein in der Firmenentwicklung erreicht werden konnte.* Mit zwei Diamantbohrgeräten wurden 35 Kernbohrlöcher über insgesamt 7.149 m fertig gestellt. Mit der Bohrkampagne wurde bestätigt, dass zahlreiche strukturell begrenzte, übereinander geschichtete, flach liegende goldmineralisierte Horizonte vorhanden sind, die ursprünglich zwischen 1984 und 2012 durch historische Bohrungen über 70.196 Meter identifiziert wurden. Mit der detaillierten geologischen Protokollierung des neuen Kerns wurden außerdem mineralisierte Zonen mit verschiedenen Mächtigkeiten in einem Bereich von 10 bis über 100 Meter festgestellt, die mit jenen in früheren historischen Bohrungen und Bohrabschnitten vergleichbar sind. Die Bohrkernproben wurden an ALS Minerals Division, Vancouver, BC, gesandt, wobei die Ergebnisse in den nächsten vier bis acht Wochen erwartet werden. Bisher sind 1.805 Bohrkern- und Mengenproben aus dem Gestein sowie 358 Bodenproben bei ALS Minerals Division, Vancouver, BC., eingegangen. ALS gibt gegenwärtig Durchlaufzeiten von mehr als 60 Tagen für Analyseleistungen an. Weitere 275 Bodenproben wurden an SGS Canada Inc., Burnaby, BC., gesandt. Während der Durchführung des ersten Zwillings- und Infill-Diamantbohrprogramms über 5.000 Meter hat sich herausgestellt, dass die historisch definierten Zonen eine größere Kontinuität als erwartet aufweisen. Infolgedessen hat die Firma ihre Phase-1-Diamantbohrkampagne ausgeweitet; diese umfasst nunmehr weitere Infill- und Step-out-Bohrlöcher, mit denen über die historischen Grenzen hinausgehende Zonen erkundet werden sollen. Es wurde bestätigt, dass diese übereinander geschichteten mineralisierten Strukturen in einem Gebiet von 600 x 700 Metern von der Oberfläche bis in eine Tiefe von über 260 Metern vorhanden sind und diese erweitert. Alle Bohrkern-, Gesteins- und Bodenproben werden zur Analyse auf Gold-Multielemente mittels Brandprobe und induktiv-gekoppelter Plasmaspektroskopie an ALS Minerals Division, Vancouver, BC, ein unabhängiges und vollständig akkreditiertes Labor in Kanada, geschickt. Freeman hat ein reglementiertes Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm, wo mindestens 10% Duplikate, Blankoproben und Standards in jede Probensendung integriert werden. Außerdem wurden ausgewählte Bodenproben an SGS Canada Inc geschickt. Es ist zu erwarten, daß nach Bekanntgabe der Bohrresultate die Aktie einen Quantensprung vollziehen könnte. Freeman Gold ist ohne jeden Zweifel eines der spannendsten Explorationspapiere für das nächste Jahr. *Über das Unternehmen* Die Freeman Gold Corp. (ISIN: CA35658P1053; WKN: A2P5AE) ist ein kanadischer Junior-Explorer, der sich gerade strategisch sehr umsichtig in Nordamerika positioniert zu haben scheint. Denn mit dem *Lemhi-Goldprojekt *in Idaho (USA) und der *Liegenschaft Comstock *(Kanada) verfügt das Unternehmen bereits über zwei exzellente Explorationsgebiete. Bei dem *Lemhi-Goldprojekt *handelt es sich um eine Open Pit-Lagerstätte, die infrastrukturell hervorragend angebunden ist. Noch besser scheinen allerdings die potentiellen Vorkommen zu sein, denn die Lagerstätte ist in weiten Teilen noch unerforscht. Das deutet auf ein exorbitantes Upside-Potential hin, zumal die schon erkundeten Areale hohe Goldvorkommen aufweisen. Das Abbaugebiet ist Teil eines Mineralisierungsgürtels, der hochgradige Vererzungen aufweist. Das Management erwartet für das Projekt daher den Aufbau einer Mine in einer Größenordnung von 1,5 - 2 Millionen Unzen Gold. Idaho ist eine der weltbesten Destinationen für Commodities und Bergbauaktivitäten. Die minenfreundliche Jurisdiktion ermöglicht kostengünstigen und schnellen Abbau sowie Exploration. In der Nähe der Lagerstätte von Freeman Gold Corp. befinden sich Multimillionenassets - beispielsweise von Barrick und AgnicoEagle. Auch das *Comstock-Projekt *in Kanada kann auf vielversprechende Daten der Vorgängerbetreiber zurückgreifen und soll in Kürze exploriert werden. Das Managementteam ist erfahren und vereint insgesamt 140 Jahre Expertise in Bergbau und Finanzen. Wenn Freeman Gold Corp. in Kürze durch neue Explorationsaktivitäten die früheren positiven Resultate bestätigen sollte, könnte sich der Wert des Unternehmens schlagartig erhöhen. *Empfehlung* Wenn Sie sich nicht mehr mit der Durchschnittlichkeit Ihrer Renditemöglichkeiten abfinden möchten, handeln Sie doch einmal wie jemand, der Ihnen voraus ist. Klar, es wird immer einen Rest geben, den wir nicht ausdrücken und schon gar nicht formulieren können. Aber genau das zeichnet den spekulativen Charakter beim Aktienhandel ja auch aus. Und bei der Freeman Gold Corp. dürfte sich das Spekulieren nur mehr als lohnen: *Es ist nämlich davon auszugehen, dass das Unternehmen einer der führenden Junior-Explorer wird.* Insbesondere die jüngsten Unternehmensmeldungen zeigen, dass die Gesellschaft auf einem wachstumsstarken Kurs ist: Zu nennen wäre hier die Lemhi-Projektakquisition und die 5 %-Beteiligung am Gold-Major _Yamana Gold_. Von einem weiteren positiven Newsflow sollte man bei diesem Unternehmen ausgehen. Hat sich das Unternehmen doch schon heute eine hohe Reputation erarbeitet: Das letzte Private Placement und die Beteiligung an _Yamana Gold _legen das nur allzu offensichtlich nahe. Außerdem verfügt der Junior-Eplorer bereits über ein äußerst angesehenes Direktorium, das jahrzehntelange Erfahrung im Investmentbereich und in der Exploration aufweisen kann. Die Gesellschaft hat vor wenigen Wochen eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Millionen Dollar erfolgreich abgeschlossen. Zugleich wurde bekannt, dass Freeman Gold Corp. mit der renommierten kanadischen Investmentbank Canacord Genuity Corp. und Stifel GMP als gemeinsame Hauptzeichner im Namen eines Zeichnerkonsortiums ein Abkommen unterzeichnet hat, in dem sich die Zeichner bereit erklären, insgesamt 13.000.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,50 Dollar pro Aktie (Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt 6,5 Millionen Dollar) für das Unternehmen zu erwerben. Für Anleger stellt die Aktie der Freeman Gold Corp. nach der Akquisition des Lemhi-Gold-Projekts und der sensationellen Meldung über eine 5 % Beteiligung des Gold-Produzenten und Majors Yamana Gold eine äußerst attraktive Investitionschance dar. Die Marktkapitalisierung liegt auf vergleichsweise niedrigem Niveau und das Upside-Potential ist angesichts der Qualität des Projekts, der ausgezeichneten Expertise des Managementteams und der Domizilierung der Schlüssellagerstätte in einer der besten Destinationen für Commodities weltweit enorm. Wer auf dem aktuellen Kursniveau in diesen Wert einsteigt, dürfte einen nahezu idealen Zeitpunkt erwischen. *Und deshalb empfehlen wir Ihnen hier und jetzt zu handeln.* Derzeit ist das Unternehmen noch ausgesprochen günstig bewertet, hier liegen angesichts des Upside-Potentials der Ressource weitere erhebliche Aufwärtsperspektiven für Investoren. *Die Gesellschaft ist ein intelligenter Stockpick für renditeorientierte Investoren, eine erstklassige, unterbewertete Minengesellschaft und aktuell genau die richtige, vorausschauende Strategie im Goldsegment.* Anleger-Metriken.de Disclaimer Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Anleger-Metriken auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 16, 2020 10:05 ET (15:05 GMT)