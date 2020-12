Santa Clara, Kalif. und Pune, Indien (ots/PRNewswire) - Wird Fusionen, Übernahmen und strategische Initiativen leitenCharles Owen hat bei Persistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: Persistent) (NSE: Persistent) eine Stelle als Chief Corporate Development Officer angenommen. In seiner Funktion wird er die Unternehmensstrategie des Innovators für digitale Unternehmenslösungen leiten und eng mit CEO und Executive Director Sandeep Kalra zusammenarbeiten.Owen schließt sich Persistent mit einer umfangreichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Finanzen, Recht und Operationen an. Zuletzt war er Gründer der Investmentfirma Ev2 Ventures, einem Unternehmen, das in Indien in Early-Stage-Start-ups im Bereich Smart Mobility investiert. Vor Ev2 leitete er Fusionen und Übernahmen bei HARMAN International und arbeitete an internationalen Transaktionen in Indien, Europa, Süd- und Nordamerika, einschließlich der Übernahme von HARMAN International durch Samsung.Zitat von Sandeep Kalra, CEO und Executive Director, Persistent Systems"Charles bringt die globale Perspektive, die wir brauchen, mit ein, denn wir wachsen organisch und durch Akquisitionen auf der ganzen Welt weiter. Wir sehen große Chancen, unser Portfolio zu erweitern und unsere Kundenangebote durch intelligente Akquisitionen weiter zu verbessern."Zitat von Charles Owen, Chief Corporate Development Officer, Persistent SystemsIch stoße zu einem spannenden Zeitpunkt zu Persisitent. Das Unternehmen verzeichnet beeindruckendes Wachstum, eine umfassende globale Präsenz und sein Lösungsportfolio wächst ständig an. Persistents führende Rolle bei der Bereitstellung digitaler Lösungen, sein beeindruckendes Kundenportfolio und Partner-Ökosystem bieten eine großartige Marktchance und eine, die ich mit Freuden weiterentwickeln werde."Charles wird Mitglied des Führungsteams von Persistent sein und seinen Sitz in Atlanta, Georgia, haben.Informationen zu Persistent SystemsPersistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ist ein globaler Lösungsanbieter, der digitale Geschäftsbeschleunigung, Unternehmensmodernisierung und digitales Produkt-Engineering für Unternehmen in allen Branchen und Regionen bereitstellt.www.persistent.com (http://www.persistent.com/)Zukunftsgerichtete Aussagen und WarnhinweiseFür Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie www.persistent.com/FLCS (http://www.persistent.com/FLCS)MedienkontakteKen Montgomery Saviera BarrettoPersistent Systems (Weltweit) Archetype+1 213 500 8355 +91 84249 17719ken_montgomery@persistent.com saviera.barretto@archetype.coLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpgOriginal-Content von: Persistent Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100067005/100861924