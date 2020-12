Die wichtigsten Indizes an der Wall Street starteten leicht höher in den Tag - Enttäuschende Einzelhandelsumsätze belasten die Marktstimmung - Defensive Sektoren notieren am Mittwoch im positiven Bereich - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA starteten am Mittwoch leicht höher in den Tag, da die Anleger auf neue Entwicklungen rund um die US-Konjunkturgespräche ...

