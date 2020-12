Köln (ots) - Die toom Baumarkt GmbH, Köln, ruft im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich das folgende Produkt zurück:b1 Universalschraube gelb verzinkt, 6,0 x 60 mm, PZ(3)EAN 43 888 59 131 363 (300 Stück Packung)EAN 43 888 59 131 493 (150 Stück Packung)Deklarierter Hersteller: REWE-Zentral AG, 50603 KölnVertrieb in Deutschland: seit März 2018in toom Baumärkten und B1 Discount Baumärkten.Im Rahmen interner Analysen zeigte sich, dass relevante Produktgefahren nicht sicher ausgeschlossen werden können. Bemessungen von tragenden Holzverbindungen nach EN 1995-1-1 (Eurocode 5) sind mit dieser Schraube nicht möglich. Die Bemessungsformeln auf Abscheren nach Eurocode 5 können nicht angesetzt werden, da unklar ist, ob die Schrauben vorher abscheren. Folglich ist die Standsicherheit einzelner Holzbauteile und infolge dessen eines Holzbauwerkes gefährdet. Es können Gefahren für die Benutzer und gegebenenfalls unbeteiligte Dritte infolge herabfallender Teile von Holzbauten oder Holzbauwerken bestehen.Vor der weiteren Verwendung dieser Universalschraube für Holzverbindungen in tragenden Holzbauten wird daher dringend gewarnt!Die Kunden werden aufgefordert, die Universalschraube (lose oder verpackt) zurückzugeben (dies kann in jedem toom-Baumarkt bzw. B1 Discount Baumarkt erfolgen). Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Bitte dringend beachten: Aufgrund des bundesweiten Lockdowns sind alle Märkte bis einschließlich 10. Januar 2021 geschlossen.Die toom Baumarkt-Kette entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Für Presse-Anfragen:Telefonisch von 8:00 bis 18:00 Uhr unter Tel.: 0221 - 149 6272bzw. presse@toom-baumarkt.de (mailto:presse@toom-baumarkt.de)Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/4793225