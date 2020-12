(shareribs.com) Frankfurt / New York 16.12.2020 - Biotech-Aktien zeigten sich am Mittwoch einmal mehr uneinheitlich. Im deutschen Handel ging es für Evotec und Qiagen leicht nach oben. An der Wall Street klettern die Papiere von Puma Biotech kräftig. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 1,5 Prozent bei 13.565 Punkten, gestützt von Delivery Hero, Bayer und Deutsche Post. Covestro, BASF ...

Den vollständigen Artikel lesen ...