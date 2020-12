Aachen, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Next.e.GO Mobile SE, der einzige unabhängige europäische Hersteller von Elektrofahrzeugen, ist bereit, die Produktion in seinem Stammwerk in Deutschland aufzunehmen.- Mit einer homologierten BEV-Plattform strebt der deutsche Elektro-OEM den Produktionsstart für Anfang 2021 an.- Next.e.GO Mobile SE hat sich erfolgreich für einen CO2-Pool mit einem großen OEM zusammengeschlossen.- Die erste internationale Kooperationsvereinbarung zum Aufbau einer zweiten Serienfertigung wurde mit der griechischen Regierung unterzeichnet.- Erste Management-Pressekonferenz ist für Januar 2021 geplant, auf der die Wachstumsstrategie des Unternehmens und zwei neue Produktlinien vorgestellt werden. Die Next.e.GO Mobile SE, der einzige unabhängige europäische Hersteller von Elektrofahrzeugen, wird Anfang 2021 die Produktion in seinem Stammwerk in Deutschland aufnehmen und mit ihrer revolutionären Produktionstechnologie die globale Expansion vorantreiben. Das Unternehmen hatte die Homologation eines der ökologisch nachhaltigsten viersitzigen Elektrofahrzeuge, der e.GO Life-Plattform, erfolgreich abgeschlossen.Mit der erfolgreichen Übernahme des Betriebsvermögens und den notwendigen Anlagen des Vorgängerunternehmens, der e.GO Mobile AG, wurden die Voraussetzungen geschaffen, die Serienfertigung Anfang 2021 wieder aufzunehmen. Zudem hat die Next.e.GO Mobile SE bereits ihre World Manufacturer Identifier (WMI)-Nummer erhalten. Die Wiederzulassung als Fahrzeughersteller ist somit für das erste Quartal 2021 geplant.Darüber hinaus hat sich die Next.e.GO Mobile SE erfolgreich für einen CO2-Pool mit einem großen OEM zusammengeschlossen und damit eine wichtige Einnahmequelle für sich als Elektroautohersteller gesichert.Im internationalen Umfeld haben Next.e.GO Mobile SE und Enterprise Greece, der Investitions- und Handelsarm des griechischen Staates, diese Woche eine Absichtserklärung zur Gründung eines Joint Ventures in Griechenland abgeschlossen. Die Vereinbarung dient dazu, einen ersten internationalen Produktionsstandort außerhalb Deutschlands für die e.GO Life Plattform zu etablieren. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum internationalen Wachstum von e.GO und steht in vollem Einklang mit der Mission, die urbane E-Mobilität zu transformieren.Das Unternehmen hat auch die Entwicklungsarbeiten für die Erweiterung seiner Produktpalette vorangetrieben. Zwei neue Modelle befinden sich in der Endphase und sollen in der Pressekonferenz der Unternehmensleitung im Januar 2021 vorgestellt werden."Der Innovationsvorsprung von e.GO besteht darin, dass zum ersten Mal in der Automobilindustrie der Kunde, das Produkt und die Produktion zu einer digitalen Plattform verschmolzen werden und die Produktionstechnologie einen Kapazitätshochlauf mit einer konkurrenzlosen Kapitaleffizienz ermöglicht. Dies ist eine Revolution, die Elektroautos zu erschwinglichen, vernetzten Geräten macht und die Kundenakzeptanz vorantreibt", sagt Ali Vezvaei, CEO der nd Group B.V., dem Mehrheitsaktionär der Next.e.GO Mobile SE."Das Design und die Eigenschaften des e.GO Life, seine Industrie 4.0 Produktionstechnologie sowie die vielseitigen potenziellen Geschäftsmodelle positionieren Next.e.GO Mobile SE perfekt, um die urbane Mobilität in ganz Europa und darüber hinaus zu transformieren. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die vor uns liegen", ergänzt Prof. Ulrich Hermann, CEO der Next.e.GO Mobile SE.Next.e.GO Mobile SEDie Next.e.GO Mobile SE mit Sitz in Aachen ist ein Hersteller von Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Mobilitätssystemen. Auf dem RWTH Aachen Campus nutzen 370 Mitarbeiter der Next.e.GO Mobile SE das einzigartige Netzwerk aus Wissenschaft und Wirtschaft mit 420 Technologieunternehmen sowie einer umfassenden Forschungsinfrastruktur. In agilen Teams wird an verschiedenen kostengünstigen und besonders langlebigen Elektrofahrzeugen für den Kurzstreckenverkehr gearbeitet.www.e-go-mobile.com (http://www.e-go-mobile.com/)Pressekontakt:Next.e.GO Mobile SEPublic RelationsCampus-Boulevard 3052074 AachenT +49 241 47574-227presse@e-go-mobile.comND Group B.V.Laura AsbjornsenPublic RelationsLaura.Asbjornsen@nd.netPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1387391/Next_Production.jpgOriginal-Content von: Next.e.GO Mobile SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151373/4793257