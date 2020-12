DGAP-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Verkauf

SNP SE beabsichtigt Verkauf der Tochtergesellschaft in Polen an All for One Group



16.12.2020 / 20:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SNP SE beabsichtigt Verkauf der Tochtergesellschaft in Polen an All for One Group Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat heute entschieden, 51% ihrer Tochtergesellschaft SNP Poland Sp. z o.o. mit Sitz in Suchy Las an die All for One Group SE aus Filderstadt zu veräußern. Es ist geplant, den Verkauf im ersten Quartal 2021 umzusetzen und wirksam zum 1. April 2021 zu vollziehen. Für die vollständige Übernahme beabsichtigen beide Parteien wechselseitige Kauf- bzw. Verkaufsoptionen vorzusehen, die ab Ende 2023 greifen sollen. Die SNP Poland Sp. z o.o. hat im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 21,1 Mio. € und ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 1,1 Mio. € erwirtschaftet. Zum 31. Oktober 2020 beschäftigte die Gesellschaft rund 400 Mitarbeiter. Mit dem Verkauf fokussiert sich die SNP Schneider-Neureither & Partner SE zukünftig noch stärker auf das Transformationsgeschäft.

Kontakt Investor Relations SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Christoph Marx

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 6221 6425 - 172

E-Mail: christoph.marx@snpgroup.com 16.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de