Food Union (Europe), ein globaler Hersteller und Händler von Speiseeis und Molkereiprodukten, wird das Jahr 2020 mit starken Finanzergebnissen abschließen und trotz der globalen Unsicherheit durch die COVID-19-Pandemie eine herausragende wirtschaftliche Leistung erbringen. Die Gruppe hat ihr Wachstum inmitten von Herausforderungen durch sich verändernde Märkte, sich verändernde Verbraucherpräferenzen und sich wandelnde Wertschöpfungsketten im Vertrieb erlebt.

"Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir auf dem besten Weg sind, unser Ziel zu erreichen, im Jahr 2020 eine Umsatzsteigerung von 5 zu erreichen", sagte Normunds Stanevics, CEO von Food Union Europe. "Das ist sehr ermutigend, angesichts der beispiellosen Marktdynamik in diesem Jahr. Aus strategischer Sicht ist es bemerkenswert, dass der Marktanteil von Food Union bei Speiseeis in allen Märkten, in denen wir unsere Produkte verkaufen, um durchschnittlich 0,5 gestiegen ist. Im Kerngeschäft Speiseeis von Food Union stiegen die Gewinnmargen um durchschnittlich 1,8 %. Dies ist ein bedeutendes Ergebnis angesichts der herausfordernden Zeiten. Unsere Gruppe wird das Jahr 2021 in einer starken Wachstumsposition beginnen."

Im Jahr 2020 war Food Union in neun europäischen Ländern tätig, navigierte durch sich verändernde Marktanforderungen und führte 117 neue Produkte ein, die auf den Erfahrungen der lokalen Verbraucher basieren. Food Union Europe steigerte auch die Exporte nach Südostasien, wobei die Gesamtexporte von nahezu Null in den ersten Monaten des Jahres 2020 auf einen Umsatz von 2,1 Millionen Euro bis Ende 2020 anstiegen.

"Unsere aktuelle Position spricht für die Widerstandsfähigkeit unseres globalen Geschäfts", sagte Herr Stanevics. "Wir haben auf Flexibilität und Agilität gesetzt, um auf die aktuelle globale Krise zu reagieren, und haben sichergestellt, dass lokale Marktfaktoren in unserem wichtigsten Geschäft eine zentrale Rolle spielen." Im Laufe des Jahres 2019 investierte der Konzern 18,8 Millionen Euro in neue Technologien in allen Geschäftsbereichen und in allen geografischen Regionen. "Diese Investitionen waren vorausschauend und haben Food Union in die Lage versetzt, sowohl die Auswirkungen von COVID-19 zu überstehen als auch den Umsatz und die Rentabilität im Jahr 2020 zu steigern", fügte Herr Stanevics hinzu.

Zu den Anteilseignern der Gruppe gehört der Gründer und Vorstandsvorsitzende Andrey Beskhmelnitskiy, ein Unternehmer mit einer langen Erfolgsgeschichte bei der Transformation einer Reihe von Assets in der Lebensmittelbranche in ein robustes und profitables Unternehmen. Die in Hongkong ansässige Investmentgesellschaft Meridian Capital Limited und eine der größten privaten Kapitalgesellschaften Asiens, PAG, bieten Food Union finanziellen Rückhalt. Meridian Capital Limited und PAG wurden 2015 bzw. 2018 Aktionäre von Food Union, um mit Food Union China das Wachstum der Gruppe und ihre Expansion in den chinesischen Markt zu finanzieren.

"Selbst unter den außergewöhnlichen Umständen des Jahres 2020 hat es Food Union geschafft, ein erfolgreiches Jahr abzuschließen", sagte Askar Alshinbayev, Gründer und Principal bei Meridian Capital Limited. "Die Gruppe hat signifikante Investitionen getätigt und neue Initiativen ergriffen, um mehr Innovationen zu liefern und die operative Agilität im FMCG-Markt zu verbessern, selbst inmitten des starken Gegenwinds und der Herausforderungen des Marktes."

ÜBER FOOD UNION

Food Union ist ein führendes, innovatives Konsumgüterunternehmen, das lokale Marken entwickelt und köstliche Produkte liefert, die das Glück und das Wohlbefinden der Verbraucher in Europa, Belarus, Russland, China und im asiatisch-pazifischen Raum steigern sollen. Food Union ist derzeit der führende Eiscreme-Hersteller im Baltikum und in Dänemark, und die Gruppe hält eine starke Marktposition in Norwegen, Rumänien, Russland und Belarus.

Food Union ist ein dynamischer Akteur im europäischen Molkerei-Sektor. Das Unternehmen hat den Weg geebnet, indem es führende Marken in ganz Europa entwickelt und sich auf deren Erwerb konzentriert hat. Die Gruppe besteht aus zwei der größten Molkerei- und Speiseeisunternehmen in Lettland Rigas piena kombinats und Valmieras piens, und umfasst eine Reihe von Speiseeisherstellern und Spezialunternehmen, darunter: Estlands und Litauens größte Speiseeishersteller Premia TKH und Premia KPC, der führende dänische Speiseeishersteller Premier Is und das dänische Speiseeisunternehmen Hjem Is mit Haustürservice, das norwegische Speiseeisunternehmen Isbjørn Is und das Speiseeisunternehmen mit Haustürservice Den Norske Isbilen, der rumänische Speiseeishersteller Alpin57Lux und das Speiseeisunternehmen Ingman Ice Cream in Belarus und das Speiseeisunternehmen Khladokombinat No. 1 in Russland.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

