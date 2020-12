Chicago (ots/PRNewswire) - Die Investition beschleunigt das globale Wachstum und das Serviceangebot von Syndigo und bietet Unified-Commerce-Software neue ZukunftsperspektivenSyndigo, ein führender Anbieter einer Software-as-a-Service-Plattform für Produktinformationsmanagement und -syndizierung, gab heute die Unterzeichnung einer Wachstumsbeteiligung von Summit Partners ("Summit"), einem weltweit tätigen Unternehmen für alternative Anlagen, bekannt. Der aktuelle Teilhaber, The Jordan Company ("TJC"), eine in New York ansässige private Investmentfirma, nahm an der Finanzierungsrunde teil. Die Investition wird das weitere Wachstum und die internationale Expansion von Syndigo unterstützen und es dem Unternehmen ermöglichen, sein Netzwerk von Einzelhändlern, Herstellern und Vertriebskunden besser zu bedienen.In der heutigen Welt des globalen Omnichannel-Handelsgibt es eine steigende - und wachsende - Nachfrage nach Produktinformationen und Inhalten, die über das physische und digitale Regal hinweg konsistent sind. Hohe Erwartungen der Verbraucher setzen Marken und Einzelhändler unter Druck, konsistente, kundenorientierte Erlebnisse über Online-, Offline-, Mobil-, Social-Media- und hybride Kanäle zu liefern. Die führende SaaS-Plattform von Syndigo, The Content Experience Hub (CXH), bildet ein entscheidendes Bindeglied, das eine nahtlose Zusammenarbeit über alle Kanäle hinweg und zwischen Tausenden der weltweit größten Marken und Einzelhändler ermöglicht. Derzeit bedient Syndigo mehr als 12.000 Hersteller und 1.750 Einzelhändler und Vertriebsunternehmen in Nordamerika, Lateinamerika und Europa. Im Jahr 2020 hat Syndigo über 1.500 neue Kunden in sein Portfolio aufgenommen."Syndigos Vision ist einfach: den weltweiten Handel zu ermöglichen. Marken und Einzelhändler erleben eine noch nie dagewesene Nachfrage nach Produktinformationen und Transparenz - und unsere Kunden, die Enhanced Content auf ihren Produktseiten nutzen, konnten während des diesjährigen Cyber Weekends einen Anstieg des Warenkorbwerts um mehr als 1 Milliarde Dollar verzeichnen", sagt Paul Salay, CEO von Syndigo "Wir freuen uns, die umfangreiche Technologie- und Software-Erfahrung unserer neuen Partner bei Summit mit der Erfahrung zusamenzubringen, die The Jordan Company mit dem Syndigo-Team erworben hat. Wir sind zuversichtlich, dass diese neue Partnerschaft das Wachstum von Syndigo und unser Ziel, den Handel auf noch innovativere Weise auf globaler Ebene zu ermöglichen, beschleunigen wird."Summit Partners investiert seit langem in das Wachstum von führenden Software- und Konsumgüterunternehmen und unterstützt mehr als 30 Unternehmen aus dem Bereich Commerce und Technologie. Als wachstumsorientierter Investor arbeitet Summit mit den Management-Teams zusammen und bietet spezialisierte Ressourcen an, um seine Erfahrungen und Perspektiven zum Nutzen der Wachstumsunternehmen einzubringen."Unserer Meinung nach bietet Syndigo eine der fortschrittlichsten und skalierbarsten Lösungen in der Branche an", sagte Peter Rottier, Managing Director bei Summit Partners, der dem Vorstand von Syndigo beigetreten ist. "Die Software des Unternehmens bietet eine End-to-End-Lösung, die die Bereitstellung vollständiger und verifizierter Produktinhalte unterstützt und den Anforderungen von Marken, Einzelhändlern und den ständig steigenden Erwartungen der Verbraucher, die sie bedienen, gerecht wird. Wir freuen uns, in dieser nächsten Wachstumsphase mit dem Syndigo-Management-Team und The Jordan Company zusammenzuarbeiten.""Syndigo ist seit unserer ursprünglichen Investition deutlich gewachsen, indem es durch Investitionen, Innovationen und Support ein konsequentes Engagement für seine Kunden gezeigt hat", sagt Eion Hu, Partner bei The Jordan Company. "Die Beteiligung von Summit Partners bietet Syndigo enorme Chancen und Ressourcen, um die Produktivität und das Wachstum der Kunden weiter zu steigern. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Syndigo und seinen Kunden fortzusetzen."Informationen zu SyndigoSyndigo erleichtert den Commerce, indem es die effiziente Übertragung von Produktinformationen durch sein Netzwerk von Marken und deren Kunden unterstützt. Das Unternehmen stellt anschauliche Produkt- und Nährwertinformationen, Bilder und andere digitale Medien zur Verfügung, die durch tiefgehende Analysefunktionen unterstützt werden, um ansprechende Markenerlebnisse online und im Geschäft zu ermöglichen. Über die integrierte Plattform von Syndigo, den Content Experience Hub, können Kunden Produktinhalte über das weltweit größte Handelsnetzwerk von Marken und Empfängern veröffentlichen, verwalten, syndizieren und prüfen.Syndigo beliefert weltweit mehr als 12.000 Hersteller und 1.750 Einzelhändler und Vertriebsunternehmen in vielen wichtigen Konsumgüterbranchen, darunter Lebensmittel, Foodservice, Gebrauchsgüter, Heimwerker-/DIY-Produkte, Heimtierprodukte, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Automobil, Bekleidung und Gesundheitsprodukte.Informationen zu Summit PartnersSummit Partners wurde 1984 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen für alternative Anlagen, das derzeit mehr als 23 Milliarden Dollar in Wachstumskapital (growth equity), festverzinsliche Wertpapiere (fixed income) und Public Equity anlegt. Summit Partners investiert in Wachstumssektoren und hat bereits in mehr als 500 Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie und weiteren Wachstumsindustrien investiert. Diese Unternehmen haben mehr als 160 Börsengänge durchgeführt, und mehr als 200 wurden durch strategische Fusionen und Verkäufe übernommen. Summit hat Partnerschaften mit mehr als zwei Dutzend Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce und Consumer geschlossen, darunter Brooklinen, Klaviyo, Philz Coffee, Quay Eyewear, Reverb.com, Sezane, TinyPrints, VeriShip, MercuryGate und vente-privee.com. Summit unterhält Niederlassungen in Nordamerika und Europa und investiert in Unternehmen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.summitpartners.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.Informationen zu The Jordan CompanyTJC (www.thejordancompany.com)&a=))wurde 1982 gegründet und ist eine mittelständische Private-Equity-Firma, die seit 1987 Fonds mit ursprünglichen Kapitalzusagen von mehr als 11 Mrd. US-Dollar verwaltet. Das Unternehmen kann auf eine 38-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der es in zahlreiche Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen investiert und zu ihrem Wachstum beigetragen hat, darunter Unternehmen im Industrie-, Transport- und Logistiksektor, im Gesundheitswesen und in der Konsumgüterbranche sowie Telekommunikations-, Technologie und Versorgungsunternehmen. Das leitende Investmentteam arbeitet seit über 20 Jahren zusammen und wird von der Operations Management Group unterstützt, die 1988 gegründet wurde, um operative Verbesserungen in Portfoliounternehmen einzuleiten und zu unterstützen. TJC hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält außerdem ein Büro in Chicago.In den Vereinigten Staaten von Amerika ist Summit Partners als SEC-registrierter Anlageberater tätig. In Großbritannien wird dieses Dokument von Summit Partners LLP herausgegeben, einem von der Financial Conduct Authority zugelassenen und regulierten Unternehmen. Summit Partners LLP ist eine in England und Wales unter der Nummer OC388179 eingetragene Kommanditgesellschaft mit Sitz in 11-12 Hanover Square, London, W1S 1JJ, Großbritannien. Dieses Dokument dient ausschließlich dazu, Informationen über die potenziellen Finanzierungsmöglichkeiten von Summit Partners für potenzielle Portfoliounternehmen bereitzustellen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/811698/Syndigo_Logo.jpgPressekontakt:Medien-/Pressekontakt: Alexis Marina VozzaAlexis@GebenCommunication.com614-300-5017Original-Content von: Syndigo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135309/4793305