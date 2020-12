EQS Group-News: HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Börsengang

Börsengänge von Bioatla und Seer steigern den inneren Wert je Aktie von HBM Healthcare Investments



17.12.2020 / 06:50



Mit Bioatla (Nasdaq: BCAB) ging gestern ein weiteres privates Unternehmen aus dem Portfolio der HBM Healthcare Investments erfolgreich an die Börse. Das Unternehmen platzierte 10.5 Millionen neue Aktien zu USD 18.00 und nahm dadurch USD 189 Millionen auf. Am gestrigen ersten Handelstag stieg der Aktienkurs auf USD 31.02 (+72.3%). HBM Healthcare Investments beteiligte sich erstmal im Juni 2020 mit USD 11.5 Millionen an Bioatla und erhöhte die Beteiligung beim Börsengang um weitere USD 17.6 Millionen. Nach dem Börsengang hält HBM Healthcare Investments 2.69 Millionen Bioatla Aktien im Gesamtwert von USD 83.5 Millionen. Durch den Börsengang erhöht sich der innere Wert je HBM-Aktie (NAV) um CHF 5.89 (+2.0%, war im NAV vom 15. Dezember 2020 noch nicht enthalten). BioAtla entwickelt eine neuartige Klasse von hochspezifischen und selektiven Antikörper-basierten Therapeutika zur Behandlung von soliden Tumoren. Bereits früher diesen Monat vollzog Seer Inc. (Nasdaq: SEER) einen Börsengang an der Nasdaq. HBM Healthcare Investments gehört zu den frühen Investoren von Seer und beteiligte sich seit Dezember 2017 indirekt über HBM Genomics und später auch direkt an verschiedenen Finanzierungsrunden der Gesellschaft. HBM Genomics ist ein Investitionsgefäss für Frühphasen-Investitionen in aufstrebende Unternehmen mit neuen Technologien und ist im Besitz der HBM Healthcare Investments. Auf Grundlage des Aktienkurses von Seer per Mitte Dezember resultierte auf der Investition ein Neubewertungsgewinn von CHF 5.43 per HBM-Aktie, welcher im gestern publizierten NAV per 15. Dezember 2020 bereits berücksichtigt ist.

