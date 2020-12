Der amerikanische Industriekonzern Emcor Group Inc. (ISIN: US29084Q1004, NYSE: EME) schüttet am 29. Januar 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,13 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 62,5 Prozent. Record date ist der 19. Januar 2021. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden künftig 0,52 US-Dollar ausgeschüttet. ...

