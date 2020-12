Luzern (awp) - Bei der Luzerner Kantonbalbank stehen Veränderungen im Verwaltungsrat an. So stellt sich Doris Russi Schurter, derzeit die Verwaltungsratspräsidentin der LUKB, an der Generalversammlung vom 19. April 2021 nicht mehr zur Wiederwahl, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Der Verwaltungsrat beantragt die ...

