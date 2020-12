Medienmitteilung

SHL Telemedicine vollzieht Kapitalerhöhung - Mittelzufluss von CHF 35 Mio. - Einladung zu a.o. Generalversammlung zur Erhöhung des genehmigten Kapitals

Tel Aviv / Zürich, 17. Dezember 2020 -SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen,hat einen Aktienkaufvertrag abgeschlossen. Demzufolge wird durch die Platzierung von 3 588 889 Aktien aus genehmigtem Kapital (die "Neuen Aktien") sowie von 300 000 Aktien aus Eigenbestand (zusammen mit den Neuen Aktien die "Platzierungsaktien") im Rahmen einer Privatplatzierung ein Erlös von insgesamt CHF 35 Mio. erzielt. Nach der Platzierung wird sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien um etwa 33% auf 14 467 380 erhöhen. Die Platzierungsaktien werden zu einem Preis von CHF 9.00 pro Aktie ausgegeben. Für jeweils zwei Namenaktien, die an einen Käufer ausgegeben werden, räumt SHL dem Käufer eine Option für einen Zeitraum von 24 Monaten ein, um eine Namenaktie zu einem Preis von CHF 11.00 pro Aktie zu erwerben.

Der Veraltungsrat von SHL hat beschlossen, insgesamt 3 588 889 Platzierungsaktien mit einem Nennwert von je 0.01 NIS gegen bar auszugeben, wobei genehmigtes Aktienkapital gemäss Statuten der Gesellschaft sowie Aktien aus Eigenbestand verwendet werden. Die Aktien werden im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung hauptsächlich bei in Israel ansässigen institutionellen Investoren platziert. Die neuen Aktien werden allen derzeit bestehenden Namensaktien der Gesellschaft entsprechen und sind ab dem Zeitpunkt ihrer Ausgabe voll dividendenberechtigt. Der Abschluss des Aktienkaufvertrags unterliegt bestimmten Bedingungen und ist für Anfang 2021 geplant. Die Gesellschaft wird einen Antrag bei der SIX Swiss Exchange stellen, um die Platzierungsaktien nach Abschluss der Transaktion kotieren zu lassen.

SHL will den Bruttoerlös aus der Emission der Aktien zur Unterstützung des Wachstums des Geschäfts in Deutschland und zum Aufbau des Geschäfts in den USA einsetzen. Ausserdem soll der Erlös zur Verbesserung der Lieferkette von SHL sowie zur Beschleunigung der R&D-Aktivitäten und der Einführung neuer Produkte und Technologien verwendet werden.

"Es ist der richtige Zeitpunkt, um zu investieren und unsere institutionelle Investorenbasis zu verbreitern", sagt Erez Nachtomy, CEO von SHL. " 2020 trat in Deutschland mit dem Gesetz zur digitalen Gesundheitsversorgung ein wegweisendes, in seiner Art einzigartiges Gesetz in Kraft. Es unterstützt den Wandel hin zur Erbringung von Gesundheitsleistungen durch Telemedizin und digitale Dienste. Zudem hat die Pandemie global eine katalytische Wirkung auf die Telemedizin. Wir wollen uns diese Trends zu Nutze machen und von der Technologieführerschaft unserer proprietären und patentgeschützten Telemedizin-Plattform profitieren."

Einladung zu ausserordentlicher Generalversammlung

Der Verwaltungsrat von SHL Telemedicine hat weiter beschlossen, dass am 7. Januar 2021 um 13.00 Uhr (israelische Zeit) eine a.o. Generalversammlung am Sitz des Unternehmens, 90 Yigal Alon Street, Ashdar Building, Tel Aviv, Israel, stattfinden soll.

Die Traktandenliste umfasst:

den Beschluss, das genehmigte Kapital von 14 000 000 Stammaktien mit einem Nennwert von 0.01 NIS auf 25 000 000 Stammaktien mit einem Nennwert von 0.01 NIS zu erhöhen und Artikel 4 der Statuten der Gesellschaft in diesem Sinne zu ändern.

Das aufgeführte Traktandum ist in der Mitteilung an die Aktionäre auf der Website des Unternehmens ausführlicher dargelegt.

Der Stichtag wurde auf den 28. Dezember 2020 festgelegt.

Ein oder mehrere Aktionäre, die Aktien halten, die mindestens ein Prozent (1%) der Stimmrechte in der Generalversammlung vertreten, können spätestens sieben (7) Tage nach dem Datum der Einladung zur a.o. GV schriftlich verlangen, dass der Verwaltungsrat ein Traktandum auf die Traktandenliste der durchzuführenden a.o. GV setzt. Dieses Traktandum wird auf die Traktandenliste der a.o. GV gesetzt, sofern der Verwaltungsrat es für geeignet hält, in der a.o. GV behandelt zu werden.

Sollte sich die Traktandenliste der a.o. GV auf Verlangen des Aktionärs ändern, werden geänderte Abstimmungen und Bekanntmachungen spätestens vierzehn (14) Tage nach dem Datum der Einladung zur a.o. GV auf der Website der Gesellschaft unter http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting verfügbar sein. Die Einladung zur a.o. GV wird nicht in Zeitungen veröffentlicht. Die vollständige Einladung zur a.o. GV kann unter http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting/ heruntergeladen werden.

Das Aktienkapital von SHL vor und nach der Kapitalerhöhung sowie des a.o. GV Beschlusses

Stammaktien mit einem Nennwert von je NIS 0.01 am 17. Dezember 2020 Genehmigt 14 000 000 - Ausgegeben und im Umlauf 10 878 491 - Davon im Eigenbestand 374 112 Platzierungsaktien Platzierungsaktien 3 888 889 - Neu ausgegebene Aktien 3 588 889 - Aus Eigenbestand 300 000 Stammaktien mit einem Nennwert von je NIS 0.01 nach der Kapitalerhöhung und des Beschlusses der a.o. GV Genehmigt 25 000 000 - Ausgegeben und im Umlauf 14 467 380 - Davon im Eigenbestand 74 112

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Martin Meier-Pfister, IRF, Telefon +41 43 244 81 40, shl@irf-reputation.ch

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedizin bietet seine Dienstleistungen und persönlichen telemedizinischen Geräte für Abonnenten an, die Telefon- und Internet-Kommunikationstechnologie nutzen. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. SHL Telemedicine undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.