Während weltweit von Montag bis Freitag gehandelt wird, kommt es aufgrund von Feiertagen immer wieder zu verkürzten oder ausfallenden Handelstagen. Gerade für uns Trader ist dieses Wissen fundamental wichtig. Grund genug die Börsenfeiertage für das Jahr 2021 in Deutschland unter die Lupe zu nehmen. In diesem Beitrag finden Sie übersichtlich die wichtigen Börsenfeiertage der Deutschen Börse dargestellt. Sollten Sie Interesse an den üblichen Handelszeiten ...

