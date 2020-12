St. Helier, 17. Dezember 2020 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/caledona-mining-update-on-the-option-acquistion-of-Exploration-Project-in-Simbabwe/) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Bezug auf seine Pressemitteilung am 10. Dezember 2020, laut der es eine Optionsvereinbarung über Glen Hume geschlossen hat, jetzt eine weitere Optionsvereinbarung hinsichtlich eines weiteren Gebiets in Simbabwe geschlossen hat. Diese Optionsvereinbarung gibt dem Unternehmen das ausschließliche Recht, die Bergbauansprüche in einem als Connemara North bekannten Gebiet zu explorieren und anschließend, wenn die Exploration erfolgreich ist und nach eigenem Ermessen diese zu erwerben. Diese Liegenschaft befindet sich wie Glen Hume im Bergbaubezirk Gweru in den Simbabwe Midlands, der in der Vergangenheit bedeutende Mengen Gold produziert hat.

Connemara North ist der nördliche Teil der derzeit geschlossenen Mine Connemara, die zuvor im Besitz der First Quantum Minerals ("First Quantum") war. Die Mine wurde ab dem Jahr 2001 gewartet und instandgehalten und anschließend im Jahr 2003 abgestoßen. Seit dieser Zeit erfolgte kein kommerzieller Abbau in der Mine. Bevor sie jedoch unter Wartung und Instandhaltung gestellt wurde, produzierte die Mine Connemara jährlich etwa 20.000 Unzen Gold aus einem Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung. Frühere Veröffentlichungen der First Quantum aus dem Jahr 2001 zeigten, dass sie Pläne hatten, den bestehenden Tagebau in der Mine Connemara zu erweitern, als der Goldpreis ungefähr 300 USD/Unze betrug. Derzeit ist es Caledonia nicht möglich, die von früheren Eigentümern durchgeführten Arbeiten zu überprüfen oder festzustellen, welcher Anteil einer angeblichen Ressource innerhalb der Grenzen der Liegenschaft Connemara North liegt, auf die sich Caledonia die Option gesichert hat. Die Liegenschaft befindet sich ungefähr 30 km von Glen Hume entfernt, besitzt eine gute Straßenanbindung und bietet das Potenzial für betriebliche Synergien, falls Caledonia sich für die Entwicklung beider Gebiete entscheidet.

Die Option gibt Caledonia das Recht, das Gebiet für einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten zu erkunden und anschließend, wenn die Exploration erfolgreich ist und nach eigenem Ermessen, die Bergbauansprüche auf dem Gebiet zu erwerben. Die gesamte Gegenleistung umfasst eine anfängliche Zahlung von 300.000 Dollar, gefolgt von einer weiteren Zahlung von 5 Mio. Dollar (zahlbar in bar oder in Aktien nach Ermessen des Verkäufers), die zu leisten wäre, falls Caledonia beschließen sollte, von ihrem Recht zum Erwerb der Bergbauansprüche Gebrauch zu machen. Caledonia hat außerdem der Zahlung einer Net Smelter Royalty (Netto-Verhüttungsabgabe) von einem Prozent an den Verkäufer für das in Connemara North produzierte Gold zugestimmt.

Steve Curtis, Chief Executive Officer, äußerte sich zu dieser Pressemitteilung wie folgt:

"Wir freuen uns, diese Optionsvereinbarung abzuschließen, die uns das Recht gibt, Bergbauansprüche auf der Liegenschaft Connemara North zu erkunden und anschließend zu erwerben, die ein Teil eines größeren Gebiets ist, in dem sich eine zuvor in Betrieb befindliche Mine befand, die ein großes Potenzial aufweist, das seit 20 Jahre brachliegt.

Connemara North befindet sich auch in unmittelbarer Nähe der Liegenschaft Glen Hume, für die wir bereits eine Option erworben haben. Wir sind von der Höffigkeit dieser beiden Liegenschaften begeistert. Wenn sich die Evaluierungsarbeiten als erfolgreich erweisen und unsere Explorationsprogramme positive Ergebnisse liefern, wird Caledonia eine großartige Gelegenheit haben, sich in den stark höffigen Simbabwe Midlands zu etablieren, was betriebliche Synergien zwischen den beiden Standorten erzielen könnten.

Dies war ein arbeitsreiches Jahr für Caledonia. Mit der Fertigstellung des Zentralschachts (Central Shaft) in Sicht freue ich mich, dass wir jetzt in der Lage sind, die anderen Komponenten unserer Unternehmensstrategie umzusetzen."

Hinweis: Diese Bekanntmachung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht werden.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

In dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sind "zukunftsgerichtete Informationen", "finanzielle Aussichten" oder "zukunftsorientierte Finanzinformationen" (zusammenfassend als "zukunftsorientierte Informationen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf, aber nicht beschränkt auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen Caledonias beinhalten. Vorausblickende Informationen können oft durch vorausblickende Wörter wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Zielsetzung", "planen", "Ziel", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "können" und "werden" oder das Negativ dieser Begriffe oder ähnliche Wörter identifiziert werden, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hindeuten. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen zukünftiger/gezielter Produktionsraten sowie unsere Pläne und Zeitplanung hinsichtlich weiterer Explorationen und Bohrungen und Erschließungen, Baupläne, Finanz- und Aktionärsrenditen von Investitionsprojekten. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren und Annahmen beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt: das Versagen, geschätzte Ressourcen und Reserven zu ermitteln, der Gehalt und die Ausbeute des abgebauten Erzes, die von den Schätzungen abweichen, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit von Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, ungenaue Annahmen hinsichtlich der Repräsentativität der Mineralisierung, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterlangung der erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder anderen Projektgenehmigungen, Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten, die Fertigstellung von Bauprojekten, der vorgeschlagene Nutzen von Bauprojekten und andere Faktoren.

Soweit es sich bei den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen um einen finanziellen Ausblick oder um zukunftsgerichtete Finanzinformationen handelt, wird jede derartige Erklärung zum Datum dieses Dokuments abgegeben und hierin aufgenommen, um potenziellen Investoren ein Verständnis der Pläne und Annahmen des Unternehmens zu vermitteln. Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind, und sollten sich bewusst sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt: Risiken in Bezug auf Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung, Risiken in Bezug auf die Kreditwürdigkeit oder die Finanzlage von Lieferanten, Raffinerien, Auftragnehmern und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt; unzureichende Versicherung oder die Unfähigkeit, eine Versicherung zur Deckung dieser Risiken und Gefahren zu erhalten, Beziehungen zu Mitarbeitern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; politische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche übertragbarer Krankheiten wie des Coronavirus (COVID-19)); Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; den spekulativen Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen, mit abnehmenden Mengen oder Gehalten an Mineralreserven während des Bergbaus verbunden sind; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen der wirtschaftlichen Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um mit unerwarteten wirtschaftlichen oder anderen Faktoren umzugehen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder behördliche Risiken, Enteignung, Eigentumsrechte des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen, erhöhter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken im Zusammenhang mit der Ungewissheit der zeitlichen Abfolge von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Produktionsratenerhöhung, Bautätigkeit und Währungsschwankungen. Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung solcher vorausblickender Informationen verwendet werden, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als ungenau erweisen können und dass sie sich dementsprechend nicht übermäßig auf solche vorausblickenden Informationen verlassen sollten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Vorhersagen und verschiedenen zukünftigen Ereignisse möglicherweise nicht eintreten werden. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer solcher Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov,www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54745Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54745&tr=1



