FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HILLGROVE RESOURCES LTD. HIN AU000000HGO6
AB/FROM ONWARDS 17.12.2020
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HILLGROVE RESOURCES LTD. HIN AU000000HGO6
AB/FROM ONWARDS 17.12.2020
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