Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Clean Power Capital begrüßt die Einführung einer neuen Wasserstoffstrategie durch die kanadische Regierung



VANCOUVER, British Columbia, 17. Dezember 2020 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Clean Power begrüßt die neue Wasserstoffstrategie Kanadas, die von der kanadischen Bundesregierung und dem kanadischen Minister für natürliche Ressourcen am 16. Dezember 2020 lanciert wurde. Kanadas Wasserstoffstrategie ebnet den Weg zur Verwirklichung des kanadischen Ziels der CO 2 -Neutralität bis 2050 im Rahmen des globalen Kampfes gegen den Klimawandel. Kanada schließt sich nun einer wachsenden Liste von Ländern an, um die entscheidende Rolle von Wasserstoff bei der Umstellung des Energieverbrauchs zur Dekarbonisierung von Wirtschaftszweigen wie z. B. das Betanken von Fahrzeugen anzuerkennen, die einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die CO 2 -Emission haben. Vor Kurzem hat das Unternehmen in PowerTap Hydrogen Fueling investiert, ein Unternehmen, das mittels seines umweltfreundlichen geistigen Eigentums, seines Produktdesigns für die Tankstellen in Modulbauweise und der niedrigsten Produktionskosten für Wasserstoff eine kostengünstige Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung aufbaut. Da Kanada versucht, sich als global führend im Wasserstoffsektor zu positionieren, indem es einen Plan zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen bis 2050 aufstellt, sieht das Unternehmen darin eine enorme Geschäftsmöglichkeit für Kanadas führende Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie- und Energieunternehmen. In dieser Hinsicht wird das Unternehmen im Einklang mit der Anlagepolitik des Unternehmens, Investitionen zu tätigen, die Erträge aus Kapitalzuwachs und Investitionseinnahmen erzielen werden, weiterhin aktiv nach Investitionsmöglichkeiten in Kanadas Wasserstoffbetankungssektor suchen. Eine Kopie der Anlagepolitik des Unternehmens finden Sie unter: https://cleanpower.capital/investment-policy/ Der CEO von Clean Power, Joel Dumaresq, erklärte: "Wir sind begeistert von den ehrgeizigen Plänen, die in der Wasserstoffstrategie für Kanada festgelegt sind. Diese Strategie sieht vor, Kanada im Bereich Wasserstoff bis 2050 weltweit führenden zu machen. Bis zu 30% der kanadischen Energieversorgung sollen auf Wasserstoff basieren, und es ist geplant, ein nationales Wasserstofftankstellennetz aufzubauen. Während die derzeitige Investition von Clean Power in den Sektor für saubere Energie in den USA angesiedelt ist, bietet uns dieser neue kanadische Rahmen eine aufregende Gelegenheit, in Kanada neue potenzielle Investitionen in erneuerbare Energien zu identifizieren." https://www.nrcan.gc.ca/changements-climatiques/hydrogen-strategy/23080 Über Clean Power Capital Corp.



Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com. Im Namen des Board of Directors der Clean Power Capital Corp. "Joel Dumaresq" Joel Dumaresq

CEO

Tel.: +1 (604) 687-2038 info@cleanpower.capital Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/



Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

