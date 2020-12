DGAP-News: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity

SHS beteiligt sich an schweizerisch-deutscher Spezial-Arzneimittel-Firma Develco Pharma



17.12.2020 / 09:00

SHS beteiligt sich an schweizerisch-deutscher Spezial-Arzneimittel-Firma Develco Pharma Tübinger Brancheninvestor SHS geht Minderheitsbeteiligung bei Formulierungs-Spezialist Develco Pharma ein

Develco ist spezialisiert auf die Entwicklung, Zulassung und Produktion von innovativen und generischen Spezialarzneimitteln und verfügt über einen einzigartigen und großen Baukasten an Formulierungstechnologien für oral zu verabreichende Medikamente mit speziellen Freigabeprofilen

Develco betreibt in Deutschland eine eigene State-of-the-Art-Produktion

Eigenkapitalinvestment beschleunigt die Entwicklung neuer Arzneimittel Tübingen, den 17.12.2020 Die Tübinger SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH investiert aus ihrem Fonds SHS V in die schweizerisch-deutsche Spezial-Arzneimittel Firma Develco Pharma. In der Schweiz und im badischen Schopfheim entwickelt und produziert das 2006 gegründete Unternehmen mit mehr als 120 Mitarbeitern orale Arzneimittel mit bekannten Wirkstoffen in Formulierungen, die eine verzögerte oder modifizierte Wirkstoffabgabe aufweisen. Develco verfügt über eine eigene hochmoderne Produktion; zu ihren Kunden zählen weltweit führende pharmazeutische Firmen, die die Produkte international vertreiben. Orale Retard-Arzneimittel: ein attraktives Wachstumsfeld "Die Entwicklung von oralen retardierenden Arzneimitteln ist ein anspruchsvolles, dynamisches und interdisziplinäres Arbeitsgebiet mit sehr guten Wachstumsaussichten", kommentiert Hubertus Leonhardt, Geschäftsführender Partner bei SHS das Investment. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Develco-Management." Arzneimittel, wie sie Develco Pharma seit 2006 entwickelt und produziert, verbinden in der Regel einen erprobten und zugelassenen Wirkstoff mit einer Formulierung, die eine modifizierte oder verzögerte Wirkstofffreigabe ermöglicht: Ein Beispiel hierfür ist die Schmerztablette, die nur einmal morgens eingenommen werden muss und ihren Wirkstoff langsam und kontrolliert über den Tag verteilt abgibt. Das ist besser für den Patienten - und das Einhalten der vorgeschriebenen Einnahme (Compliance) wird erhöht. In diesem Bereich hat sich Develco Pharma in den letzten 14 Jahren einen exzellenten Ruf als Entwickler und Produzent erarbeitet. "Develco Pharma hat mit einer kompetenten und hochmotivierten Mannschaft um den Verwaltungsratspräsidenten Dr. Mathias Scheer und den CEO Dr. Martin Renner eine sehr attraktive und profitable Nische besetzt. Das Team verfügt über sehr viel Know-how und Erfahrung auf dem Gebiet von oralen Wirkstoffverabreichungssystemen. Dies spiegelt sich auch in der Kundenliste des Unternehmens wider", sagt Manfred Ulmer-Weber, der für den Tübinger Brancheninvestor SHS in den Develco-Verwaltungsrat einziehen wird. Erfolgreich in der Nische Das Unternehmen Develco wurde im Jahr 2006 von Dr. Mathias Scheer und dem verstorbenen Dr. Dirk Kramer gegründet. Weitere, auch heute noch aktive Geschäftsleitungsmitglieder kamen unmittelbar im Anschluss dazu und halten die Mehrheit der Unternehmensanteile. Standorte befinden sich in Stansstad und Pratteln in der Schweiz sowie im badischen Schopfheim, wo 2016 eine Produktion in Betrieb genommen wurde. Dort werden aktuell ca. 200 Millionen Schmerztabletten pro Jahr für den Weltmarkt produziert - mit deutlichem Ausbaupotenzial. Bei Develco schätzt man das Marktvolumen für starke Schmerzmittel (Betäubungsmittel) allein in Deutschland auf rund 500 Millionen Tabletten pro Jahr. Develco-Gründer und Verwaltungsratspräsident Dr. Mathias Scheer zeigt sich sehr zufrieden mit dem Einstieg der SHS: "Wir sind glücklich, dass wir mit der SHS einen erfahrenen Branchen-Investor gefunden haben, der uns mit Expertise und seinem Netzwerk bei unseren Wachstumsplänen unterstützt." Auch Dr. Martin Renner, CEO von Develco, zeigt sich sehr zuversichtlich: "Wir erweitern gerade unsere Pipeline, um mit unserer Expertise in neue Therapiebereiche vorzustoßen, auch mit potenziellen neuen Partnern, die wir dazu suchen. Mit der SHS können wir das jetzt noch energischer vorantreiben. Wir sind stolz, dass wir einen Partner wie die SHS gewinnen konnten." Konsequente Ergänzung des SHS-Portfolios Die Tübinger SHS erwirbt im Rahmen der Kapitalerhöhung eine Minderheitsbeteiligung und engagiert sich im Verwaltungsrat. Ebenfalls im Rahmen der Kapitalmaßnahme beteiligen sich auch weitere führende Mitglieder der Geschäftsleitung von Develco. SHS-Partner und -Geschäftsführer Hubertus Leonhardt sieht in der Beteiligung an dem innovativen Mittelständler eine konsequente Ergänzung des bestehenden SHS-Portfolios in der aktuellen Fondgeneration V: "Auch in den beiden vorherigen Fondsgenerationen SHS III und SHS IV haben wir bereits in Unternehmen aus diesem Sektor investiert." Für den weiteren Verlauf der Fondgeneration SHS V strebt der Tübinger Eigenkapitalinvestor in den nächsten Quartalen weitere Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen im Bereich Medizintechnik, Diagnostik, Drug Delivery, CDMO und Life Sciences Tools an. Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH: Die Tübinger SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement investiert in Medizintechnik- und Life-Science-Unternehmen mit Fokus auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. Dabei geht SHS sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Als erfahrener Brancheninvestor unterstützt das 1993 gegründete Unternehmen das Wachstum seiner Portfoliogesellschaften durch ein Netzwerk an Kooperationen, zum Beispiel bei der Einführung neuer Produkte, bei regulatorischen Themen oder beim Eintritt in weitere Märkte. Zu den deutschen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa berufsständische Versorgungswerke, Pensionsfonds, strategische Investoren, Dachfonds, Family Offices, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital-Investment der AIFM-registrierten Gesellschaft beträgt bis zu 30 Mio. €, darüber hinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Aktuell investiert SHS aus seinem fünften Fonds. Der Fonds hat Kapitalzusagen in Höhe von über 130 Mio. Euro erhalten. Weitere Informationen: http://www.shs-capital.eu Sie wünschen regelmäßig Updates zu SHS? Abonnieren Sie unseren Newsletter http://www.shs-capital.eu/newsletter/ und folgen Sie uns auf LinkedIn https://www.linkedin.com/company/shs-gesellschaft-fuer-beteiligungsmanagement-mbh Pressekontakt:

Regine Hujer

SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH

Bismarckstraße 12

72072 Tübingen

tuebingen@shs-capital.eu



Ansprechpartner PR:

Norbert Kraas

cc@shs-capital.eu

Telefon 0172/8061014 Über Develco Pharma:

Develco Pharma ist ein schweizerisch-deutsches Arzneimittelunternehmen mit Hauptsitz im schweizerischen Pratteln, das spezialisiert ist auf die Entwicklung und Produktion von sogenannten oralen Retard-Arzneimitteln mit bekannten Wirkstoffen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet und beschäftigt heute 125 Mitarbeiter. In Deutschland wird seit 2016 im badischen Schopfheim eine hochmoderne Produktion für Schmerzmittel betrieben. Develco identifiziert und definiert pharmazeutische Produkte mit bekannten Wirkstoffen und entwickelt dafür generische und innovative Formulierungen für die verzögerte oder modifizierte Wirkstoffabgabe. Auf diesem Gebiet hat sich das Unternehmen aufgrund seiner Erfahrung und Innovationskraft zu einem international anerkannten Anbieter von Pharmazeutika zur Behandlung starker Schmerzen entwickelt. Zum Kundenstamm von Develco Pharma zählen weltweit agierende Pharmakonzerne. Insgesamt verfügt das Unternehmen über rund 180 Marktzulassungen (Produkte in unterschiedlichen Dosierungen) in Europa, den USA, Asien und Australien.

Weitere Informationen: www.develco.ch



Develco betreibt eine hochmoderne Produktion von Spezialarzneimitteln in Schopfheim, Baden.

17.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

