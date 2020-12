Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve hat in ihrer zweitätigen Zinssitzung viele Kernelemente des aktuell geltenden geldpolitischen Maßnahmenmix bestätigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Leitzinsen seien unverändert zwischen 0% und 0,25% belassen worden und würden auf dem aktuellen Niveau bleiben, bis Vollbeschäftigung herrsche, die Inflationsrate 2% erreicht habe und ein moderates Überschießen des 2%igen Inflationsziels für einige Zeit in Aussicht stehe. Auch die monatlichen Anleihekäufe (QE) würden im bestehenden Ausmaß (USD 80 Mrd. Treasuries und USD 40 Mrd. MBS) fortgeführt. Jedoch sei die Forward Guidance der Anleihekäufe angepasst worden. Diese würden nun nicht lediglich während den nächsten Monaten im aktuellen Ausmaß fortgeführt, sondern so lange bis ein substanzieller Fortschritt zum Erreichen der Ziele der Vollbeschäftigung und der Preisstabilität erreicht worden sei. ...

