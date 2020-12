Neu eingegangene Partnerschaft zielt darauf ab, weltweit Fußballenthusiasten durch ein Metaversum für Sportfans zu vernetzen

GreenPark Sports, der fan-orientierte Herausgeber und Entwickler von Mobil-Spielen und sozialen Erlebnissen, hat eine globale Partnerschaft mit der weltberühmten spanischen Fußballliga LaLiga bekannt gegeben. GreenPark und LaLiga werden im Rahmen der vieljährigen Vereinbarung eng zusammenarbeiten, um die Fußballfans der nächsten Generation an GreenParks virtuelles Metaversum für Sport- und E-Sport-Fans zu binden.

Die Partnerschaft fußt auf dem Engagement, lokale Fan-Gemeinden und -Netzwerke in ihren Bann zu ziehen und ermöglicht Fans, jegliche der 20 Mannschaften der Liga auszuwählen und unter Nutzung ihres Spiel-Avatars deren Teamgeist zu stärken. Als GreenPark-"Superfan" können die jeweiligen Spieler auch ihren Avatar digital mit authentischer und individualisierter Mannschaftsausstattung der LaLiga ausrüsten, während sie an Hindernisläufen, Tanzwettkämpfen und verschiedenen anderen Mini-Spielen teilnehmen, einschließlich einigen, die Spielstände und Statistiken in Echtzeit berücksichtigen. Die innerhalb des Spiels geltende Währung kann auch gegen exklusive Preise und digitale Fan-Ausrüstung eingelöst werden.

"Als eine der führenden Sportmarken der Welt, erkunden wir ständig all diese einzigartigen Wege, über die wir uns weltweit mit unseren Fans vernetzen und verbinden können. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, der weltweiten Gaming-Community näher zu kommen und ihr die Möglichkeit zu bieten, den weltweit besten Fußball zu verfolgen, nämlich LaLiga", sagte Oscar Mayo, Leiter für Marketing und internationale Entwicklung bei LaLiga. "Wir sind überzeugt, dass unsere Partnerschaft mit GreenPark Sports uns dabei helfen wird, die nächste Generation von Fans zu erreichen, indem wir ihnen eine tolle virtuelle Arena bieten, wo sie selbst Teilnehmer sein können."

Zu Anfang 2021, schafft GreenPark Sports alle Sinne umfassende soziale Plattformen für die neue Generation von Sport- und E-Sport-Fans. Die kostenlos spielbare Mobil-App wird ins Spiel integrierte Erlebnisse bieten, bei denen Fans im Rahmen einer Vielzahl von Wettkämpfen gegeneinander antreten und die unbestreitbaren "Besten Fans" ihrer Liga werden können. Die Spieler können sich sowohl virtuelle als auch exklusive reale Belohnungen verdienen.

"Die LaLiga vertritt einige der größten Marken des gesamten Sports, und die glühende Leidenschaft ihrer Fans sucht ihresgleichen", sagte Tony Grillo, Vice President of Business Operations bei GreenPark. "Wir freuen uns auf die gemeinsame Schaffung ganz besonderer Erlebnisse für ihre Fans und darauf, mit anzusehen, wie sie ihre Energie in GreenPark einbringen!"

Die neue Partnerschaft folgt auf GreenParks Ankündigungen betreffs der National Basketball Association (NBA) zu Beginn dieses Monats und betreffs der League of Legends Championship Series (LCS) im Januar.

ÜBER GREENPARK

Das 2018 gegründete Unternehmen GreenPark Sports ist Herausgeber und Entwickler von fan-spezifischen digitalen Erlebnissen und Mobil-Spielen für die neue Generation von Sport- und E-Sport-Fans. Als Gemeinschaftsgründung von Chad Hurley (YouTube-Mitgründer/früherer CEO), Nick Swinmurn (Gründer von Zappos/früherer CEO) und Ken Martin (BLITZ-Mitgründer/früherer CCO) wurde GreenPark Sports dazu geschaffen, die Rolle der heutigen, digital bewanderten Fans als aktive Teilnehmer an den Live-Sport- und E-Sportereignissen, die sie lieben, neu zu konzipieren.

ÜBER LALIGA

LaLiga ist eine globale, innovative und sozial verantwortungsbewusste Organisation, die einer der führenden Akteure im Bereich Freizeit und Unterhaltung ist. Es handelt sich um einen privaten Sportverband, der sich aus den 20 öffentlichen Sportunternehmen mit beschränkter Haftung (S.A.D.s) und Clubs der LaLiga Santander sowie den 22 von LaLiga SmartBank zusammensetzt und für die Organisation der Wettbewerbe des Profifußballs in Spanien verantwortlich ist. In der Saison 2019/20 erreichte LaLiga weltweit 2,8 Milliarden Menschen. Der Hauptsitz liegt in Madrid (Spanien), und der Verband verfügt mittels elf Büros und 46 Delegierten über Präsenz in 55 Ländern. Ihr soziales Engagement realisiert die Organisation über ihre Stiftung, und sie war die erste Profi-Fußballliga der Welt, die eine Liga für geistig behinderte Fußballer einführte: LaLiga Genuine Santander.

