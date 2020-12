Der europäische Credit Primärmarkt konnte am gestrigen Tag nur eine EUR denominierte Emission verzeichnen und so dem 28. Tag ohne Emission in diesem Jahr knapp entgehen. Das gestrige FED Meeting sowie der alljährliche weihnachtliche Slow-Down auf dem Primärmarkt dürften hierbei hauptverantwortlich sein. Die Deal-Pipeline für heute ist ebenfalls leer. Aus dem High-Yield Segment preiste Casino Guichard Perrachon eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 400 Mio. mit einer Laufzeit von fünf Jahren (5NC2) bei einer Rendite von 6,625 % (erwartete Ratings: Caa1/B). Das ursprünglich geplante Volumen von EUR 300 Mio. wurde dementsprechend um EUR 100 Mio. im Pricing-Prozess aufgestockt. Sekundärmarktseitig konnten sowohl das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...