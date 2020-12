Evotec SE hat wichtige Meilensteine in seiner Proteomik-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erreicht. Die ersten beiden Zielstrukturen schreiten nach einem umfangreichen Validierungsprozess in die Wirkstoffentdeckung voran, teilt das Unternehmen mit. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Evotecs proprietäre PanOmics-Plattform eingesetzt, die erweiterte Durchsatz-Proteomik und Hochdurchsatz-Transkriptomik sowie bildgebende Zelldiagnostik mit PanHunter, einer integrierten Plattform zur Datenanalyse, kombiniert. Diese Herangehensweise hat es ermöglicht, eine Pipeline neuartiger first-in-class Proteomik-Projekte zu identifizieren. Die ersten beiden Projekte sind nun in die Phase der Leitstrukturoptimierung vorangeschritten, nachdem sie einen umfangreichen Validierungsprozess auf ...

