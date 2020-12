DJ EUREX/DAX-Future legt im Verlauf nochmals zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Donnerstag im Verlauf nach oben. Pünktlich um 8:00 Uhr kamen Käufe an den Markt. Momentan sieht es danach aus, als ob das Rekordhoch im DAX zum Verfall am Freitag ein Ziel sein könnte. Charttechnisch liegt der nächste große Widerstand für die Charttechniker der Commerzbank bei 13.805 Punkten. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8.40 Uhr um 69 auf 13.649,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.663 und das -tief bei 13.554 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.403 Kontrakte.

