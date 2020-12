Nach einem wochenlangen, zähen Seitwärtstrend hat sich das Sentiment bei Amazon merklich verbessert. Am Mittwoch durchbrach der Titel sowohl 50- als auch 100-Tage-Linie (3.185 beziehungsweise 3.187 Dollar). Gleichzeitig gelang Amazon das Break auf ein neues 5-Wochen-Hoch. Auf diese Marken kommt es jetzt an.Hält das positive Sentiment an, könnte die Amazon bereits in den kommenden Tagen einen Angriff auf das November-Hoch bei 3.366 Dollar starten. Wird diese Marke überwunden, wartet als nächstes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...