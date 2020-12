DJ Karliczek räumt Druck Berlins auf die EU-Zulassungsbehörde ein

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat eingeräumt, dass die Bundesregierung in den vergangenen Tagen den Druck auf die Europäische Arzneimittelbehörde EMA für eine schnellere Zulassung des Corona-Impfstoffs erhöht hat. "Wir haben auf jeden Fall nochmal mit der EMA gesprochen", sagte sie auf eine entsprechende Frage im ZDF-Morgenmagazin. "Deswegen sind wir heute an der Stelle, dass wir überhaupt schon über Zulassung sprechen können."

Bereits in der Impfstoffentwicklung selbst sei eine bisher unbekannte Zeit an den Tag gelegt worden, weil Prozesse ständig optimiert worden seien, so Karliczek. "Genauso haben wir dann immer mit den Zulassungsbehörden gesprochen, dass wir auch da nochmal immer überlegen, können wir noch etwas tun, um schneller zu werden, vielleicht am Ende auch das Team vergrößern."

Zugleich betonte die CDU-Politikerin, dass Sicherheit vor Schnelligkeit gehe. Bei den hohen Zulassungsstandards der EMA "haben wir überhaupt keine Abstriche gemacht". Damit soll auch angesichts der steigenden Impfskepsis in Deutschland das Vertrauen der Öffentlichkeit gestärkt werden.

Die EMA hatte eine mögliche bedingte Zulassung des Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer ursprünglich für den 29. Dezember terminiert. Aus mehreren EU-Staaten kam Kritik an dem Zeitplan, zumal Großbritannien und USA bereits mit den Impfungen begonnen hatten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unterstrich mehrfach Hoffnungen auf eine Zulassung noch vor Weihnachten. Am Dienstag gab die EU-Behörde dann bekannt, dass der zuständige Ausschusses für Humanarzneimittel CHMP bereits am 21. Dezember zusammenkommt - also am Montag.

Karliczek betonte, auch mit der bedingten Zulassung sei der Kontrollprozess nicht aufgehoben. Dieser gehe auch während der Impfungen weiter. Dazu kündigte sie weitere Gespräche mit den Biontech-Gründern an.

