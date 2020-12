Daniel Hardt (alpha beta asset management): Jahresendrally 2020 - Was sagen die historischen Daten?

10.12.2020 - Im November zeigte der Aktienmarkt die stärkste Performance seit der Jahrtausendwende für Europa und die USA. Investoren stellt sich nun die Frage, wieviel Kraft noch in den Aktienmärkten für eine, im wortwörtlichen Sinne, Jahresendrally steckt.

Die großen politischen Entscheidungen und Wahlen sind langsam vorüber und einzig die US-Notenbank Federal Reserve wird kurz vor Weihnachten noch ein letztes Treffen in diesem Jahr abhalten. Bleibt also die Frage, ob die vielversprechenden Ergebnisse und Prognosen für die neuen Impfstoffe den wirtschaftlichen Pessimismus aufgrund des Lockdowns übertrumpfen können oder nicht. Diese Frage mag zwar abschließend kaum zu beantworten sein, aber hier macht der Blick in die Vergangenheit bezüglich der generellen Aktienmarktstimmung im Dezember Hoffnung.

Historisch gesehen ist der Monat Dezember laut einer Analyse der Baader Bank für den deutschen Aktienmarkt der dritterfolgreichste Monat nach dem März und dem November. Es spricht somit einiges dafür, dass Anleger in den letzten beiden Monaten des Jahres tendenziell marktfreundlich gestimmt sind und ein positiver November kein Hindernis für einen starken Aktienmarktabschluss im Dezember sein muss. Eigene Untersuchungen zu den Marktentwicklungen des DAX und des S&P 500 auf Basis von Bloomberg-Daten im Dezember seit 2000 zeichnen ebenfalls ein positives Bild für die letzten Wochen des Jahres: Der DAX beendete den Monat Dezember seit 2000 nur sechs Mal mit negativer Wertentwicklung, der S&P 500 verlor sogar lediglich fünf Mal im Dezember seit 2000 an Wer.

Ähnlich positiv sehen die historischen Daten aus, wenn wir uns die Wertentwicklungen für den Zeitraum vom 10. Dezember bis zum Jahresende anschauen. Auch hier überwiegen die positiven Jahre, wobei für diesen Zeitraum nun der DAX weniger negative Performanceabschnitte vorzuweisen hat als der S&P 500.

Es bleibt abschließend festzuhalten, dass historische Daten zwar wenig Prognosekraft für zukünftige Wertentwicklungen besitzen, sie aber dennoch einen Hinweis auf die generelle Aktienmarktstimmung unter den Investoren zum Jahresende geben. Signifikante Kurskorrekturen wie in den Jahren 2002 und 2018, an die sich viele Anleger sicherlich noch gut erinnern werden, gehören tendenziell zur Ausnahme, sie dürfen aber im Risikomanagement niemals ausgeschlossen werden.