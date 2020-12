Andritz hat - als Teil eines Konsortiums mit VINCI Construction - den Auftrag zur Lieferung der elektromechanischen Ausrüstung für den neuen Sambangalou-Wasserkraftdamm in der senegalesischen Region Kédougou an der Grenze zu Guinea erhalten. Der Auftrag von rund 100 Mio. Euro für Andritz wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 als Auftragseingang verbucht werden. Andritz liefert die komplette "from water-to-wire"-Lösung inklusive dreier Francisturbinen mit einer Gesamtleistung von 128 MW, Generatoren und aller erforderlichen Ausrüstungen. Die Arbeiten beginnen in der ersten Hälfte des Jahres 2021 und werden voraussichtlich 48 Monate dauern. Das Wasserkraftwerk Sambangalou wird die Erzeugung von erneuerbarer Energie zum Nutzen der ...

