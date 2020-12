Mannheim (ots) - Kunden der INTER Lebensversicherung AG erhalten ab 1. Januar 2021 eine laufende Verzinsung von 2,0 Prozent. Die laufende Verzinsung für Einmalanlagen liegt bei 1,5 Prozent. Hinzu kommen Schlussüberschussanteile - beim laufenden Beitrag liegt die Gesamtverzinsung damit bei durchschnittlich 2,56 Prozent."In der INTER Leben haben wir den Höchstrechnungszins für das Neugeschäft ab 2021 von bisher 0,9 Prozent auf 0,25 Prozent abgesenkt, was auch dem jüngsten Vorschlag der Deutschen Aktuarvereinigung entspricht", erklärt Dr. Michael Solf, Vorstandssprecher der INTER Versicherungsgruppe, und ergänzt: "Die Überschüsse in der Lebensversicherung werden nach Jahren der Kontinuität angepasst. Wir folgen damit vielen Mitbewerbern, die bereits in den Vorjahren eine geringere Gesamtverzinsung als die INTER ausgewiesen haben. Die Geldpolitik der EZB hält die Zinsen vermutlich noch über Jahre auf niedrigem Niveau. Das Marktumfeld ist somit für alle, die ihren Kunden Zinsen versprechen, extrem anspruchsvoll."Mit dem modernen Altersvorsorgeprodukt INTER MeinLeben® bietet die INTER ihren Kunden die Möglichkeit, entsprechend ihren Lebensumständen flexibel die Chancen des Kapitalmarkts zu nutzen. "Von diesem attraktiven Angebot machen unsere Kunden regen Gebrauch", freut sich Solf.Auch im Jahr 2020 bestätigen erneut unabhängige Dritte die hohe Qualität der INTER Lebensversicherung AG, z.B. "sehr gut" von Morgen & Morgen beim Rating LV-Unternehmen, "SEHR GUT" vom Institut für Vorsorge- und Finanzplanung (IVFP) und "5 Kompasse" von ASCORE (softfair).Pressekontakt:INTER VersicherungsgruppeUnternehmenskommunikationTamara Mertesheimer(0621) 427-1334presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25270/4793476