Hannover (www.anleihencheck.de) - Während sich der Primärmarkt in die Winterpause verabschiedet hat, wirkt die EZB-Sitzung an den Märkten nach, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Die Ankündigungen würden nach Auffassung der Analysten der NORD/LB unmissverständlich aufzeigen, dass die Geldpolitik auch in 2021 maßgeblicher Taktgeber am Covered Bond-Markt bleiben werde. Dies gelte auch für das Angebot an EUR-Benchmarks. Die Verlängerung der bestmöglichen Konditionierung unter TLTRO III um zwölf Monate zeige zweifelsohne eine anhaltende Attraktivität der Aufnahme von Zentralbankliquidität auf. Die Fortführung der Lockerungen bei der Sicherheitenanrechnung flankiere zudem eine entsprechende Finanzierung. Mit der Streckung von TLTRO III um drei weitere Tender werde zudem theoretisch die Möglichkeit eröffnet, dass Banken die aufgenommenen Mittel in einen neuen Tender rollieren würden und deute günstiges Funding bis weit in das Jahr 2024 hinein an. ...

