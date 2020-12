Wien (www.anleihencheck.de) - Der europäische Credit-Primärmarkt konnte am gestrigen Tag nur eine EUR denominierte Emission verzeichnen und so dem 28. Tag ohne Emission in diesem Jahr knapp entgehen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Das gestrige FED-Meeting sowie der alljährliche weihnachtliche Slow-Down an dem Primärmarkt dürften hierbei hauptverantwortlich sein. Die Deal-Pipeline für heute sei ebenfalls leer. ...

