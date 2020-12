Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagvormittag klar im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX stieg bis 9.50 Uhr um 0,60 Prozent auf 2.737,91 Punkte und setzt damit seinen jüngsten Aufwärtsschub fort. Der ATX steht nach drei starken Handelssitzungen bereits vor seinem 4. Gewinntag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen setzt sich die erfreuliche Anlegerstimmung fort.International ...

