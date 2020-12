CA Immo hat den Verkauf von zwei Liegenschaften mit Retail-Nutzung in Graz zu einem Aufschlag von rund 50 Prozent auf den Buchwert an die Ikea Austria GmbH und die J.M.Offner Immobilien GmbH abgeschlossen. Die beiden Grundstücke mit einer Gesamtfläche von rund 107.000 m² sind vollständig an die Einzelhandelsunternehmen OBI bzw. IKEA vermietet. Auf einem der Grundstücke befindet sich ein von J.M.Offner errichtetes Superädifikat, das an OBI vermietet ist. Das andere Grundstück ist mit einem Einrichtungshaus ebenfalls in Form eines Superädifikats bebaut. Die Grundstücke generieren einen annualisierten Bruttomieterlös von 2,4 Mio. € pro Jahr. Keegan Viscius, Chief Investment Officer von CA Immo: "Den Verkaufserlös investieren ...

