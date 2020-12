Dem Osnabrücker VW-Werk steht eine Durststrecke bevor. "Frühestens 2023 wird ein wirklich neues Fahrzeug in Osnabrück in Serie gehen können", sagte der Standortleiter des Werks, Jörn Hasenfuß, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Bis dahin liege eine schwierige Zeit vor dem VW-Standort. Mitarbeiter können befristet ins VW-Werk Emden wechseln. Realistisch betrachtet hätten sie auch 2022 keine Beschäftigung in Osnabrück. Vom kommenden Jahr an ist das T-Roc-Cabrio das einzige Fahrzeug, das in Osnabrück produziert ...

