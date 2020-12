DJ Bund plant 2021 Mittelneuaufnahme von 469 bis 471 (406,5) Mrd EUR

Von Steffen Gosenheimer

FRANKFURT (Dow Jones)--Zur Finanzierung des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen plant der Bund 2021 mit einem Auktionsvolumen von Bundeswertpapieren von 469 bis 471 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr beläuft es sich im Vergleich dazu auf 406,5 Milliarden Euro. Darüber hinaus sind zwei Syndikatsverfahren vorgesehen, deren Emissionsvolumen jeweils dann festgelegt werden soll, wie es in der am Donnerstag vorgestellten Emissionsplanung 2021 der deutschen Finanzagentur heißt. Grüne Bundesanleihen sind im gleichen Rahmen wie 2020 vorgesehen, als es addiert 11,5 Milliarden Euro waren.

Abzüglich der vorgesehenen Tilgungszahlungen von 266,6 Milliarden Euro beläuft sich die Nettomittelneuafnahme auf 202,4 bis 204,4 Milliarden Euro. 2020 waren es 159 Milliarden bei einer Tilgungssumme von 248 Milliarden Euro.

Das vergleichsweise hohe Emissionsvolumen sei erneut insbesondere auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zurückzuführen, die sich erheblich auf die Einnahmen und Ausgaben des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen auswirke, so die Finanzagentur. Zu den mitfinanzierten Sondervermögen des Bundes gehörten unter anderem der zur Begegnung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ins Leben gerufene Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) sowie der im Zuge der Finanzmarktkrise 2008 eingerichtete Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS).

Das Emissionsvolumen 2021 verteilt sich auf konventionelle, inflationsindexierte und Grüne Bundeswertpapiere, wobei der überwiegende Teil über konventionelle Geld- und Kapitalmarktinstrumente des Bundes begeben wird.

Am Geldmarkt sieht die Planung vor, die monatliche Neuemission von Unverzinslichen Schatzanweisungen (Bubills) mit 12-monatiger Laufzeit fortzusetzen. Darüber hinaus sollen in der Regel jeden Monat Aufstockungen der Bubills mit elf-, neun-, sechs-, fünf- und dreimonatiger Restlaufzeit stattfinden. Das geplante Jahresemissionsvolumen summiert sich auf 241 Milliarden Euro.

Am Kapitalmarkt sollen Wertpapiere im Umfang von 216 Milliarden Euro emittiert werden. Zusätzlich ist ein Syndikat geplant.

Im Einzelnen will der Bund über Bundesschatzanweisungen (Schätze) in zwölf Auktionen ein Volumen von 64 (2020: 56) Milliarden Euro finanzieren. Über Bundesobligationen (Bobls) plant der Bund, in zwölf Auktionen ein Volumen von 48 (40) Milliarden. Über 7-jährige Bundesanleihen sollen wie 2020 wieder 22 Milliarden Euro aufgebracht werden und über Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit in zwölf Auktionen 48 (49) Milliarden.

Hinzu kommen 15-jährige Bundesanleihen mit 23 (15) Milliarden und 30-jährige mit 11 (13) Milliarden Euro. Die Neuemission der 30-jährigen Bundesanleihe mit Fälligkeit im August 2052 ist für September 2021 im Syndikatsverfahren vorgesehen.

Grüne Wertpapiere volumenmäßig wie 2020

Grüne Bundeswertpapiere sind in der gleichen Größenordnung wie 2020 geplant, wie es in der Mitteilung weiter heißt. 2020 hatte der Bund hier 5-jährige Titel über 5 Milliarden und 10-jährige über 6,5 Milliarden Euro angeboten. Beabsichtigt ist für 2021, im Mai die erste Grüne Bundesanleihe mit 30-jähriger Laufzeit zu emittieren. Die Ausstattungsmerkmale sollen der konventionellen Bundesanleihe entsprechen, die am 21. August 2019 mit einem Kupon von 0 Prozent und Fälligkeit im August 2050 begeben wurde. Die vorgesehene Neuemission des grünen Zwillings soll in einer syndizierten Begebung erfolgen.

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere sind über 6 bis 8 Milliarden Euro vorgesehen bei monatlichen Auktionen, ausgenommen August und Dezember. Die Ankündigung der zu emittierenden Wertpapiere und der Volumen soll jeweils am Donnerstag der Vorwoche erfolgen. Bei entsprechenden Marktbedingungen beabsichtigt der Bund, frühzeitig im Jahr ein neues 10-jähriges inflationsindexiertes Bundeswertpapier zu begeben.

Die Finanzagentur weist wie üblich darauf hin, dass sich die genannten Vorhaben je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen und je nach Kapitalmarktsituation noch ändern können. Die Aktualisierung/Bestätigung der Emissionsplanung für das zweite Quartal soll im März 2021 erfolgen.

