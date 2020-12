Baden-Baden (ots) - Weitere Prominente in der SWR Samstagabendshow am 19.12.. Paola Felix, Otto, Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, Henning Baum, Tahnee und PURKurz vor Weihnachten präsentiert Guido Cantz mit "40 Jahre Verstehen Sie Spaß? - Die große Bescherung" im Jubiläumsjahr der traditionsreichen SWR Samstagabendshow eine Sendung der ganz besonderen Art. Darin gibt es nicht nur die zehn schönsten Klassiker aus vier Jahrzehnten, sondern auch brandneue Filme mit der versteckten Kamera - unter anderem mit prominenter Beteiligung von "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers, Schauspieler Henning Baum sowie den Komikern Otto Waalkes und Tahnee. Als weitere Stargäste sind Paola Felix, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk im Studio. Außerdem feiern PUR ihr 40-jähriges Bandjubiläum auf der "Verstehen Sie Spaß?"-Bühne mit einem mitreißenden Hitmix und Thommy Ten & Amélie van Tass alias The Clairvoyants sorgen für zauberhafte Momente. Das Erste und der ORF strahlen die Sendung am 19. Dezember ab 20:15 Uhr aus.TikTok-Dreh mit Tücken für "Tagesschau"-Sprecherin Judith RakersFür den TikTok-Kanal der "Tagesschau" soll Judith Rakers ein paar kurze Clips drehen - gemeinsam mit ihrem Chef Jan Hofer. Der steckt allerdings mit "Verstehen Sie Spaß?" unter einer Decke. Als erstes steht die bei Usern der Video-Plattform überaus populäre "Emoji-Challenge" an, bei der es vor allem um blitzschnelle Fingerfertigkeit geht. Während Jan Hofer sämtliche Moves auf wundersame Weise sofort beherrscht, lässt Judith Rakers' Performance sehr zu wünschen übrig. Obendrein wartet auch noch eine Farbüberraschung der unschönen Art auf sie: Denn als sich die Maskenbildnerin kurz vor Beginn der 20-Uhr-Nachrichten mit der Bürste ans Werk macht, verfärbt sich die prächtige blonde Haarpracht der "Tagesschau"-Sprecherin plötzlich auf wundersame Weise in ein Giftgrün. Und die Zeit drängt...Otto "Catweazle" Waalkes legt Henning Baum mit "Elektrik-Trick 2.0" reinEigentlich sollte es für Schauspieler Henning Baum ein ganz normaler Promo-Trailer-Dreh für den neuen "Catweazle"-Film werden. Die Rechnung hat er aber leider ohne Otto Waalkes gemacht, der in dem Kino-Remake der Kultserie den titelgebenden, durch die Zeit reisenden Magier verkörpert. Ganz offensichtlich hat der nämlich das komplette Set verhext! Denn wem sonst könnte Henning Baum seinen Zungenbrechertext zu verdanken haben, den er einfach nicht fehlerfrei über die Lippen bekommt? Und noch schlimmer: Warum springt das Motorradgespann, das er starten soll, partout nicht an? Erst viel zu spät geht ihm ein Licht auf, dass Otto "Catweazle" Waalkes' fieser "Elektrik-Trick 2.0" die Erklärung für das vermeintliche Hexenwerk ist."Digital First"? Nicht mit Tahnee!Für die Passagiere der Walmendingerhornbahn im Kleinwalsertal klingt der neue Service äußerst verlockend: Mit der "digitalen Gesichtserkennung" ist man angeblich ratzfatz auf dem Berg. Denn alle, die diese Option nutzen, werden prioritär behandelt und dürfen an der langen Warteschlange vorbeiziehen. Die "Digital First"-Kunden ahnen allerdings nicht, dass sie erst durch eine computeranimierte Schleuse müssen, bevor sie die Großkabinenbahn betreten dürfen - und an dieser Schleuse steht "Verstehen Sie Spaß?"-Lockvogel Tahnee. Die Comedienne zieht alle Register, damit die Passagiere möglichst lange im Tal bleiben: Nicht nur, dass sie die Möchtegern-Gipfelstürmer mit verwirrenden Sprachanweisungen fast in den Wahnsinn treibt, auch die angepriesene Gesichtserkennung funktioniert absolut nicht. So manchem Fahrgast vergeht die Lust auf den Berg gründlich...Bescherungsshow mit Stars, Musik und MagieZahlreiche prominente Gäste geben sich bei "40 Jahre Verstehen Sie Spaß? - Die große Bescherung" die Ehre. Unter anderem ist die "Mutter" der versteckten Kamera, Paola Felix, im Studio. "40 Jahre 'Verstehen Sie Spaß?' - dass es heute noch so erfolgreich im Programm steht, ist eine große Freude", erklärt die Schweizer Moderatorin, die die Sendung gemeinsam mit ihrem Mann Kurt Felix in den Anfangsjahren prägte, im Talk mit Guido Cantz. "Das Fernsehen ist Kurts Leben gewesen. Und die versteckte Kamera sowieso." Sichtlich gerührt fügt Paola Felix hinzu: "Du würdest jetzt sagen: ,Er guckt zu'. Aber nein, er guckt nicht da oben zu. Er ist hier. Weil er ganz tief in meinem Herzen ist. Ich freue mich mit ihm und vor allem freue ich mich für ihn, dass dieser Geburtstag stattfindet."Emotionale Worte von Judith Rakers an Jan HoferAuch Judith Rakers richtet emotionale Worte an ihren Mentor und Entdecker Jan Hofer, der sich gerade in den Ruhestand verabschiedet hat - und nimmt es "Mr. Tagesschau" nicht krumm, dass er sie gemeinsam mit "Verstehen Sie Spaß?" aufs Glatteis geführt hat. "Er hat den Schalk im Nacken, man hat es ja gesehen, er hat voll durchgezogen", so Judith Rakers. "Aber Jan Hofer war wirklich der beste Chefsprecher, den man sich vorstellen kann. Ein ganz, ganz feiner Kerl und immer kollegial. Er hat uns immer alle getragen und beschützt und weiterentwickelt und gefördert. Danke Chef!"Gottschalk, Schöneberger und PURDarüber hinaus begrüßt Guido Cantz im Studio Entertainerin Barbara Schöneberger, die ein bekennender Fan der Sendung ist, sowie Thomas Gottschalk, der der versteckten Kamera vor ziemlich genau einem Jahr auf den Leim ging. Zudem haben sich als Musikact PUR angekündigt. Die Band um Frontmann Hartmut Engler feiert in diesem Jahr - wie "Verstehen Sie Spaß?" - ihr 40-jähriges Bestehen und performt zum Jubiläum einen Mix ihrer bekanntesten Hits auf der Bühne. Für jede Menge Magie ist ebenfalls gesorgt: Das Mentalisten-Duo Thommy Ten & Amélie van Tass alias The Clairvoyants gibt in der Samstagabendshow eine Kostprobe seiner Illusionskünste. Schließlich sind in dieser vorweihnachtlichen Ausgabe, wie bereits im April, zehn der schönsten Klassiker aus 40 Jahren zu sehen. Dabei haben diesmal nicht die Zuschauer, sondern das Team von "Verstehen Sie Spaß?" die Top 10 ausgesucht. Gezeigt werden unvergessene Filme wie "Die Plastikspinne", "Die Drehtür" oder "Die fliegenden Autos".Die Sendung wurde aufgrund des Corona-Virus ohne Publikum und unter Berücksichtigung der Abstands- sowie Hygienemaßnahmen in München aufgezeichnet.Weitere Infos zur Sendung unter www.SWR.de/verstehen-sie-spass (http://www.SWR.de/verstehen-sie-spass)Fotos unter www.ARD-foto.de (http://www.ARD-foto.de)Pressekontakt:Pressekontakt SWR: Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273, claudia.gabler@swr.dePressekontakt Position: Sylvia Klebsattel, Tel. 0221 931 80661, sylvia.klebsattel@kick-media.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4793526