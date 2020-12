Unterföhring (ots) - 17. Dezember 2020. Bei ihrem letzten Aufeinandertreffen kommentierte sie scharfzüngig von der Seite, während er sich Prüfungen stellte. Diesmal treten sie gegeneinander an: hochbegabtes Allround-Talent gegen Deutschlands ersten Reality-TV-Star. Sonja Zietlow kämpft gegen Jürgen Milski bei "Schlag den Star" am Samstag auf ProSieben. Live.Mann gegen Frau: Welches Geschlecht zieht siegreich vom Feld? Wer beweist mehr Nerven und Ausdauer? Wer gewinnt in der letzten Ausgabe des Jahres 100.000 Euro?Musikalische Unterstützung erhalten die Spieler am Samstag live von Bosse mit "Der letzte Tanz" und von Sarah Connor mit "Bye Bye".In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV."Schlag den Star" am Samstag, 19. Dezember, um 20:15 Uhr, live auf ProSiebenPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: kathrin.baumann@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4793549