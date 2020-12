Der US-Finanzkonzern CVB Financial Corp. (ISIN: US1266001056, NASDAQ: CVBF) wird seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 18 US-Cents für das vierte Quartal ausbezahlen. Es ist die 125. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge, die das Unternehmen ausschüttet. Die Zahlung erfolgt am 15. Januar 2021 (Record date ist der 31. Dezember 2020). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen weiterhin 0,72 US-Dollar ...

