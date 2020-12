BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat den vielen Menschen in Heim- und Pflegeberufen für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie gedankt. Sie leisteten "auch in den kommenden Weihnachtstagen in Krankenhäusern, in Heimen und in Privathaushalten überlebenswichtige Hilfe", sagte der CDU-Politiker zum Beginn der letzten Bundestagssitzung dieses Jahres. Dabei arbeiteten sie "an der physischen wie psychischen Belastungsgrenze" und seien einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt.

Schäuble erinnerte an die mehr als 24 000 Menschen, die in Deutschland bereits im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. "Wir denken auch an all diejenigen, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen unter den verschärften Kontaktbeschränkungen besonders leiden, weil die ihnen nahe Stehenden Abstand halten müssen."

Der Bundestagspräsident betonte: "Wie menschlich eine Gesellschaft ist, bemisst sich an ihrem Umgang mit den Schwächsten. Und hier zeigt die Pandemie, dass es in unserer Hand liegt, wie gut wir diesem Anspruch gerecht werden." Es bedürfe keiner Feiertage, um sich darauf zu besinnen./sk/DP/jha