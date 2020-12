Kapsch TrafficCom war eigenen Angaben zufolge in den letzten Monaten in Lateinamerika "sehr erfolgreich in den Bereichen Maut und Verkehrsmanagement" und konnte sich einige Aufträge sichern. In Mexiko erhielt Kapsch den Auftrag zur Realisierung eines elektronischen Mautsystems für die Autobahnen "MRO Paquete Noreste" im Nordosten des Landes. Hierbei handelt es sich um eines der verkehrsreichsten Autobahnnetze des Landes. Mit seiner Lösung SmartTOLL wird Kapsch das bestehende System mit zwölf Mautstellen und 64 Fahrspuren auf einer Strecke von 350 km aufrüsten. Die Abschaffung von Barzahlungen und die Einführung der elektronischen Mauteinhebung hat in Lateinamerika - verstärkt noch durch die COVID-19-Pandemie - zugenommen, ...

