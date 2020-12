Vancouver, Kanada (17. Dezember 2020) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) ("XPhyto" oder das "Unternehmen"), ein biowissenschaftlicher Accelerator der nächsten Generation, und sein exklusiver Entwicklungspartner für Diagnostika, die 3a-Diagnostics GmbH ("3a" oder "3a-Diagnostics"), freuen sich, die erfolgreiche Validierung ihres Point-of-Care SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-PCR-Testsystems bekannt zu geben. Die europäische behördliche Zulassung und die kommerzielle Produkteinführung in europäischen Märkten sind für Q1 2021 geplant.

Das neu entwickelte SARS-CoV-2-RT-PCR-Testsystem hat eine Genauigkeit auf diagnostischem Niveau (Sensitivität und Spezifität) beim Nachweis von SARS-CoV-2-RNA innerhalb von 25 Minuten gezeigt. Robustheit, Wiederholbarkeit und Laborpräzision wurden ebenfalls bestätigt. Der Test ist so konzipiert, dass er mit nur minimalen Laborprozessen und -geräten durchgeführt werden kann.

"Die erfolgreiche Testvalidierung ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zu einer zügigen Kommerzialisierung", sagte Hugh Rogers, CEO von XPhyto. "Da wir keine großen, spezialisierten Labore benötigen, ist unser System besonders gut für Point-of-Care-Tests geeignet. Wir glauben, dass dies eine höhere Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität für die sofortige Identifizierung von infizierten Personen in einer Vielzahl von Anwendungsfällen durch den Einsatz von Satelliten- und mobilen Laboren bieten wird."

Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit weitere Details zu den Validierungsergebnissen und der Methodik, dem behördlichen Zulassungsverfahren und der Kommerzialisierungsstrategie bekannt geben.

Das Unternehmen erhebt weder ausdrücklich noch stillschweigend den Anspruch, dass sein Produkt die Fähigkeit besitzt, die COVID-19-Pandemie zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto Therapeutics Corp. ist ein biowissenschaftlicher Accelerator, der sich auf Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Medikamentenverabreichung, Diagnostik und neue pharmazeutische Wirkstoffe der nächsten Generation konzentriert, darunter: präzise transdermale und oral auflösbare Arzneimittelformulierungen, schnelle, kostengünstige Screening-Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit und die Standardisierung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe für neurologische Anwendungen, einschließlich psychedelischer Verbindungen und Cannabinoide. Das Unternehmen betreibt Forschung und Entwicklung in Nordamerika und Europa und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Kommerzialisierung medizinischer Produkte für die europäischen Märkte.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die vorausblickende Informationen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts enthalten (" zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "entwickeln", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "potentiell", "vorschlagen" und andere ähnliche Wörter oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden", gekennzeichnet und beinhalten in dieser Mitteilung die Aussage bezüglich des Ziels des Unternehmens, ein erfolgreiches Unternehmen für Diagnostika, Medikamentenverabreichung und medizinisches Cannabis aufzubauen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur Vorhersagen, die auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen basieren und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, einschließlich: dass es dem Unternehmen möglicherweise nicht gelingt, ein kommerzielles Produkt zu entwickeln; dass der Verkauf von Produkten möglicherweise kein rentables Geschäft ist; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sein Geschäft zu skalieren; Produkthaftungsrisiken; Produktregulierungsrisiken; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; ungünstige Branchenereignisse; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder die Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; Währungsrisiken; Wettbewerb; internationale Risiken; und andere Risiken, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Konzern ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

