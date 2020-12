Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat beim Zinsentscheid gestern Abend nur wenige Änderungen an ihrem Statement vorgenommen, so die Analysten der DekaBank.Allerdings sei sie hinsichtlich der Voraussetzungen für ein Zurückfahren des bisherigen Anleihekaufprogramms etwas konkreter geworden.Der Wachstumsausblick sei von den FOMC-Mitgliedern sehr deutlich nach oben revidiert worden. Die Projektionen lägen jetzt sehr nahe an einem V-förmigen Aufschwung. Gleichwohl sei der Ausblick für den Leitzinspfad nicht verändert worden. Die Mehrheit der FOMC-Mitglieder erwarte weiterhin mehrheitlich keine Leitzinserhöhung bis einschließlich Ende 2023. Erstmals seien mit dem Zinsentscheid auch Informationen zur Prognoseunsicherheit sowie zur Chance/Risiko-Verteilung veröffentlicht worden. ...

